نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يهاجم لاعبي المنتخب: أسوأ جيل في تاريخ مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتقد محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق، الجيل الحالي لمنتخب مصر بعد الخروج المهين في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليًا في كوت ديفوار.

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم إفريقيا من الدور ثمن النهائي على يد منتخب الكونغو الديمقراطية بعد الهزيمة عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل بهدف لكل منتخب.

تصريحات محمود أبو الدهب

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن الجيل الحالي هو الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية ويجب تسريحه خلال الفترة المقبلة بعد الفشل الذريع في بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وتابع: البرتغالي روي فيتوريا فشل في كل الاختبارات الحقيقية التي خاضها منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.