نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا الكان.. زجاجة أبو جبل تفشل أمام الكونغو وتودع مع مصر كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات دور الستة عشر، واتجهت لركلات الترجيح، وبها ودع البطولة بعدما فاز المنتخب الديمقراطي.



وشارك أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر في خروج الفراعنة من البطولة بعدما، فشل في تصدي أي ركلة جزاء من لاعبي الكونغو الديمقراطية، وعندما شارك في ركلات الجزاء سجل الهدف القاتل الحاسم في اللقاء في شباك الكونغو ومنها ودع الفراعنة بطولة أمم إفريقيا.

وبعدما تعادل منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية في المباراة الرسمية اتجه الثنائي لركلات الترجيح نجح من خلالها جميع لاعبي الفراعنة من تسجيل الركلات ولكن شارك الثنائي مصطفى محمد والحارس محمد أبو جبل في خروج المنتخب المصري من بطولة كأس أمم إفريقيا بعدما أضاع كل منهما ركلة ترجيح.

واستخدم أبو جبل حيلة رصدتها كاميرات الكان أثناء تصديه لركلات الترجيح، ولكنها لم تشفع له أمام الكونغو وودع منتخب مصر البطولة.



واثناء مواجهة منتخب مصر والكونغو، واتجهت أحداث المباراة لركلات الترجيح استخدم أبو جبل زجاجة المياه التي كان يحملها، قبل لجوء الفريق للركلات، حيث أنه معتاد على تسجيل الزوايا الخاصة بلاعبي الكونغو الديمقراطية ومشاهدة اتجاههم قبل الوقوف في الشبكة والتصدي للكرات.



وقد اشتهر محمد أبو جبل، بهذه الزجاجة لما يفعله من تدوين الزوايا التي يسدد فيها المنافس أثناء ركلات الجزاء في الأدوار الإقصائية، وهذا ما فعله خلال فعاليات النسخة الماضية من أمم إفريقيا التي أقيمت في الكاميرون.



وبسبب حيلة الزجاجة تمكن منتخب الفراعنة من التأهل لنهائي البطولة، وتخطي عمالقة القارة الأفريقية عن طريق ركلات الجزاء.