نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قدموا استقالتكم".. مدحت شلبي يوبخ اتحاد الكرة ويؤكد: فيتوريا مدرب بيألف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، موجة هجوم كبيرة على البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ومسؤولو اتحاد الكرة عقب خروج الفراعنة من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي الكان.

- مدحت شلبي يهين فيتوريا

وأكد مدحت شلبي عبر شاشة ام بي سي مصر:" منتخب مصر لعب 4 مباريات في كأس الأمم الإفريقية، لم يحقق أي فوز، 3 تعادلات وهزيمة، لا يمكن أن يكون هذا مستوى لاعبي الفراعنة".

وتابع:" ربنا أنقذنا من المواصلة ومواجهة منتخب قوي مثل السنغال أو المغرب تكون النتيجة صعب تقبولها، الأمور كانت تنبأ بذلك قبل بداية البطولة".

وأشار:" لا نملك مدير فني يستطيع قراءة المباراة ووضع التشكيل الصحيح، منتخب مصر ظهر بشكل مهلهل والمدير الفني بيألف في كل مباراة دون، واجهنا الكونغو 13 مره والتاريخ في صالحنا بشكل كبير".

وأختتم:" ظهر اليوم على الجميع عدم وجود شعور بحسم الفوز أو المباراة، الخسارة مفيدة حتى نقوم بتعديل المنظومة بالكامل، واتحاد الكرة يجب أن يتقدم باستقالته وتجربة مشروع فيتوريا حتى 2026 فاشلة".