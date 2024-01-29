نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد فعل من ياسمين عز بعد فشل أبو جبل مع منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رد فعل الإعلامية ياسمين عز تجاه محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، بعد فشله في التصدي لضربات الترجيح أمام منتخب الكونغو ليودع الفراعنة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وانتشرت صورة تخيلية، لرد فعل ياسمين عز على أبو جبل خاصة بعدما خرج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر في المباراة التي جمعت بينهما واتجهت لركلات الترجيح، وبها ودع البطولة بعدما فاز المنتخب الديمقراطي.



وجاءت الصورة الفكاهية لرد فعل ياسمين عز على أبو جبل قائله: "عملتلك بلوك متكلمنيش تاني".



وشارك أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر في خروج الفراعنة من البطولة بعدما، فشل في تصدي أي ركلة جزاء من لاعبي الكونغو الديمقراطية، وعندما شارك في ركلات الجزاء سجل الهدف القاتل الحاسم في اللقاء في شباك الكونغو ومنها ودع الفراعنة بطولة أمم إفريقيا.



وبعدما تعادل منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية في المباراة الرسمية اتجه الثنائي لركلات الترجيح نجح من خلالها جميع لاعبي الفراعنة من تسجيل الركلات ولكن شارك الثنائي مصطفى محمد والحارس محمد أبو جبل في خروج المنتخب المصري من بطولة كأس أمم إفريقيا بعدما أضاع كل منهما ركلة ترجيح.

وبعد خروج منتخب مصر تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح، وذلك ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة نظيره منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.