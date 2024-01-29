نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. من جروب الواتس اب إقالة روي فيتوريا من تدريب مصر قيد التجهيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام إقالة روي المدير الفني لمنتخب مصر عقب الهزيمة من الكونغو الديمقراطية.

ويأتي ذلك خلال جروب الواتساب الخاص بأعضاء اتحاد الكرة إقالة روي فيتوريا قرار جماعي من 4 أعضاء تفاعلوا بعد فضيحة الخروج من دور 16 ببطولة كأس الأمم وهناك من يطلب الاستقالة الجماعية.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية عقب الهزيمة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في دور 16 من البطولة.

وتعود بعثة منتخب مصر إلي القاهرة صباح الغد عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية من دور 16 على يد الكونغو الديمقراطية.

موعد مباراه منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية في الإمارات بمشاركة منتخب تونس ونيوزيلندا وكرواتيا في الإمارات والمقرر إقامتها في شهر مارس القادم.