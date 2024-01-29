نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم ناري من رضا عبد العال ضد اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، برحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام وإقالة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني خلال الساعات القليلة القادمة.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني لازم يمشي فهو أسوأ من تولي تدريب الفراعنة في السنوات الأخيرة ".

وأضاف عبد العال:" أطالب برحيل اتحاد الكرة وروي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني بعد الخروج المهين في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار".

غضب اتحاد الكرة

وفي نفس السياق، وبعد خروح مصر من بطولة أمم إفريقيا، أصبح هناك غضب كبير داخل الاتحاد المصري لكرة القدم من روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ويروا أن كل ما طلبه تم تحقيقه قبل البطولة ولكن خسارة مصر من دور ال 16 من بطولة أمم إفريقيا قد يعجل برحيله.