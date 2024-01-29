نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد فعل من روي فيتوريا بعد خروج منتخب مصر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على خروج الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس أمم إفريقيا.

وقال روي فيتوريا في تصريحات تلفزيونية: "سوء الحظ رافقنا بالإضافة إلى أن الأجواء كانت صعبة جدًا، وهذا أثر على اللاعبين".

واردف: كرة القدم أوقات تكون سعيدة بها وأخرى حزينة، لكن اللاعبين كانوا جيدين للغاية في بطولة كأس أمم إفريقيا".

واختتم: " في كرة القدم هناك أوقات نبذل قصاري جهدنا، ولكن الأمر دائما يأتي بخلاف ذلك، ولكن في نهاية الأمر سوء الحظ كان سبب كافي في خروجنا من البطولة".

وودع منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا المدير الفني للفراعنة، بطولة كأس أمم إفريقيا بعد الهزيمة على يد الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8 - 7 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعت بينهما فى ثمن النهائى.

فى الدقيقة "37" من عمر اللقاء سجل ميشاك إيليا هدف التقدم لمنتخب الكونغو الديموقراطية، ومع الدقيقة "45" سجل مصطفى محمد هدف التعادل للفراعنة من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح أحمد حجازى بعد تعدي مدافع الكونغو عليه بالضرب، لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الايجابى بنتيجة هدف لمثله، بين منتخبى مصر والكونغو الديموقراطية، حتى اتجهت المباراة لركلات الجزاء الترجيحية، التي كتبت التأهل لمنتخب الكونغو الديمقراطية على حساب الفراعنة.