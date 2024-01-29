نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من سيف زاهر على إعلان انتقال أبو جبل للأهلي قبل مواجهة الكونغو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي سيف زاهر على الهجوم الموجه من الجماهير اتجه اعلان النادي الأهلي التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب، قبل ساعات من مباراة الفراعنة ضد الكونغو في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا.



وجاء سيف زاهر، في تصريحات لبرنامج "كان 2023" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس قائلا: "الأهلي برىء من الإعلان عن تعاقد الأهلي مع محمد أبو جبل وهذا التوقيت خاطئ،من لأنه لم يعلن عن ضم اللاعب بسبب ارتباط المنتخب بخوض مباراة مهمة".

وكشف سيف زاهر أن الأهلي دخل في التفاوض مع ثلاثي حراسة المرمى لتعويض غياب الشناوي وهم محمد بسام ومحمد أبو جبل وعلي لطفي، وبالفعل تم التواصل مع سيراميكا كليوباترا ولكن هناك بعض الأمور وقفت التفاوض، وعلى الجانب الأخر لم يمانع زد من إعارة لطفي للقلعة الحمراء، ولكن بعدما تم الرجوع إلى كولر فضل التعاقد مع أبو جبل لبديل الشناوي.

وخرج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات دور الستة عشر، واتجهت لركلات الترجيح، وبها ودع البطولة بعدما فاز المنتخب الديمقراطي.



وشارك أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر في خروج الفراعنة من البطولة بعدما، فشل في تصدي أي ركلة جزاء من لاعبي الكونغو الديمقراطية، وعندما شارك في ركلات الجزاء سجل الهدف القاتل الحاسم في اللقاء في شباك الكونغو ومنها ودع الفراعنة بطولة أمم إفريقيا.



وبعدما تعادل منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية في المباراة الرسمية اتجه الثنائي لركلات الترجيح نجح من خلالها جميع لاعبي الفراعنة من تسجيل الركلات ولكن شارك الثنائي مصطفى محمد والحارس محمد أبو جبل في خروج المنتخب المصري من بطولة كأس أمم إفريقيا بعدما أضاع كل منهما ركلة ترجيح.