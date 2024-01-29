نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يعود؟.. رد مثير من والتر بواليا عن مهاجم الأهلي الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحاول مسؤولو النادي الأهلي في الفترة الحالية، العمل على تدعيم صفوف الفريق في الموسم الحالي، عن طريق إبرام بعض الصفقات الهامة بعد مناقشة متطلبات المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

- بواليا يفجر مفاجأة عن الأهلي

وتحدث بواليا عبر شاشة ام بي سي مصر في تصريحات مع مدحت شلبي، عن وجود مفاوضات جديدة من إدارة القلعة الحمراء لعادته إلى الفريق من جديد.

وعلق والتر بواليا، مهاجم الأهلي السابق على حقيقة مفاوضات مسؤولو الفريق لعادته من جديد:" كان يوجد اتفاق للعب في الخارج ولم تسمح لي فرصة جديدة للعودة إلى الأهلي".

وتابع:" أعمل على نفسي بقوة في الفترة الحالية للالتحاق بفرق كبرى خلال مسيرتي الكروية، وأتمنى أن يلعب المنتخب المصري بشكل متطور".

وأختتم عن أنتوني موديست:" نعم أعلمه جيدا ولكن لم ألعب معه نهائيا".