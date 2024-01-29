نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن في كأس آسيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب العراق الأول لكرة القدم، في مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره المنتخب الأردني، اليوم الإثنين الموافق 29 من شهر يناير الجاري، وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس آسيا هذا الموسم.

موعد مباراة العراق ضد الأردن في كأس آسيا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة منتخب العراق، مع نظيره المنتخب الأردني، اليوم الإثنين في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، على إستاد " خليفة الدولي بقطر.

ونجح منتخب العراق في التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بينما تأهل منتخب الأردن ضمن أفضل ثوالث المجموعات، بعدما جاء في المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد الأردن في كأس آسيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس آسيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ كما سيتم بث المباراة عبر قنوات" SSC" السعودية، وقناة " Alkass" القطرية، وقناة " Abu Dhabi sports".