نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل قطر المتوقع لمواجهة فلسطين في ثمن نهائي كأس آسيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر ماركيز لوبيز المدير الفني للمنتخب القطري الأول لكرة القدم على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة منتخب فلسطين، مساء الاثنين 29 يناير 2024 في دور ثمن نهائي كأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب قطر المتوقع لمواجهة فلسطين في كأس آسيا 2024

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: المهدي علي، عبد العزيز حاتم، سلطان البريك، بسام الراوي.

خط الوسط: على أسد، خالد منير، مصطفى طارق، خورخي بوعلام.

خط الهجوم: أحمد علاء، يوسف عبد الرزاق.

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب قطر ضد فلسطين في كأس آسيا

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لبطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنقل تحديدًا beIN ASIAN CUP 1HD

BeIN Sport CUP 1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد أبو ظبي الرياضية 1

أسم القناة: Abu Dhabi Sports HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.