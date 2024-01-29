نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فلسطين المتوقع لمواجهة قطر في ثمن نهائي كأس آسيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر مكرم دبوب المدير الفني للمنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة منتخب قطر، مساء الاثنين 29 يناير 2024 في دور ثمن نهائي كأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب فلسطين المتوقع لمواجهة قطر في كأس آسيا 2024

حراسة المرمي: رامي حمادة

في خط الدفاع: مصعب البطاط، ميشيل تيرمانيني، محمد صالح، محمد خليل

في خط الوسط: عدي خروب، عميد محاجنة، محمود أبو وردة

في خط الهجوم: تامر صيام، زيد القنبر، عدي دباغ.

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب قطر ضد فلسطين في كأس آسيا

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لبطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنقل تحديدًا beIN ASIAN CUP 1HD

BeIN Sport CUP 1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد أبو ظبي الرياضية 1

أسم القناة: Abu Dhabi Sports HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.