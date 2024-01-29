نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة موريتانيا وكاب فيردي في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الافريقية، نحو موعد مباراة منتخب كاب فيردي ضد نظيره منتخب موريتانيا في كأس أمم افريقيا 2024، والقنوات الناقلة للمباراة.

متي موعد مباراة منتخب موريتانيا ضد كاب فيردي في كأس أمم افريقيا؟

يواجه المنتخب موريتانيا الأول لكرة القدم نظيره منتخب كاب فيردي مساء اليوم الاثنين 29 يناير 2024، في دور الستة عشر من منافسات كأس أمم افريقيا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب فيليكس هوفريت المباراة المرتقبة بين منتخب موريتانيا ضدكاب فيردي في كأس أمم افريقيا 2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب موريتانيا ضد كاب فيردي في كأس أمم افريقيا

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لبطولة كأس امم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنقل تحديدًا beIN ASIAN CUP 1HD.

BeIN Sport CUP 1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3