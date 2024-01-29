نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لقمة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة السعودية لمتابعة مباراة الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي وذلك ضمن منافسات كأس موسم الرياض.



تعتبر بطولة كاس موسم الرياض التي تضم أندية الهلال والنصر السعوديين وإنتر ميامي الأمريكي والتي ستنطلق خلال شهر يناير الحالي من أهم أهم فاعليات موسم الرياض ويفتح ملعب المملكة آرينا أبوابه لاستضافة مباراة الهلال وإنتر ميامي.



كان قد وصل ليونيل ميسي رفقة إنتر ميامي إلى الرياض في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة بكأس موسم الرياض.



بينما عادت بعثة النصر إلى الرياض قادمة من الصين بعدما كان مقررًا إجراء جولة تحضيرية هناك إلا أن صعوبة عدم إقامة المباريات الودية التي كان سيخوضها كانت سببًا في عودته استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي.



موعد مباراة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض



من المقرر أن تقام مباراة الهلال وإنتر ميامي يوم الإثنين 29 يناير 2024 على ملعب المملكة أرينا معقل الهلال وذلك ضمن منافسات كأس موسم الرياض.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



من المتوقع أن يخوض الهلال المباراة بالتشكيل التالي:



حارس المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: حسام طالبي، خليفة الدوسري، سعود عبد الحميد، يانغ سوو.

خط الوسط: المالكي، ميشيل أوليفيرا، سافيتش، القحطاني.

خط الهجوم: الكسندر سافيتش، عبدالله الحمدان



ومن المتوقع أن يخوض إنتر ميامي المباراة بالتشكيل التالي:



حارس المرمى: كاليندز.

خط الدفاع: يدلين، أفليليس، ميلير، ألبا.

خط الوسط: بوسكيتش، غوميز، أرويو.

خط الهجوم: تايلور، سواريز، ميسي.