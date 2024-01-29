نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقالة فيتوريا.. وائل جمعة يرشح 4 مدربين لقيادة منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



علق وائل جمعة لاعب منتخب مصر السابق، على أداء البرتغالي روي فيتوريا، خلال مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، مرشحًا بعض الأسماء التي يمكن أن تتولى القيادة الفنية للمنتخب.

وائل جمعة يرشح 4 مدربين لقيادة منتخب مصر



وقال وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية: " متسائلًا ماذا تنتظر بعد هذا الخروج؟، نريد رئيس اتحاد كرة يليق بالمنظومة الكروية في مصر، تكون لديه رؤية واضحة، ونستطيع أن نثق به، لان اتحاد الكرة الحالي فقدنا الثقة فيه، فمن وجهة نظري أرى أن الاتحاد بالكامل لا بد من تغييره".

وتابع: "اتحاد الكرة تعاقد مع مدرب يتقاضى 200 ألف دولار، أي ما يُعادل 13 مليون جنيه شهريا، من أجل هذا الأداء؟! ".

وأضافا: " كان ممكن تولية المسؤولية لمحمد شوقي أو سيد معوض، وسيقدمان أداء أفضل من ذلك، من خلال معرفتهما بالكرة الأفريقية، أو محمود فتح الله، هؤلاء لعبوا لمنتخب مصر".

واستطرد: "لو نتحدث عن مدرب وطني، سيأتي حسام حسن اسم كبير، ما دام سنكون بهذا الأداء ويهمنا فقط النتائج هؤلاء الأشخاص سيكونون أفيد وأوفر ماديًا".



وشدد على أنه يجب أن يرحل اتحاد الكرة، ويأتي أشخاص عندهم رؤية والتعامل الجيد مع أمور الكرة في مصر.



واختتم: "أنا مع استمرار ميكالي مع المنتخب الأولمبي، ويأتي واحد من الشباب الذين ذكرت أسمائهم أو الكابتن حسام حسن، ويكون موجودًا كمدير فني، المغرب وثق في وليد الركراكي والنتيجة وصل كأس العالم وقدم أداءً جيدًا".



وودع منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا المدير الفني للفراعنة، بطولة كأس أمم إفريقيا بعد الهزيمة على يد الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8 - 7 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعت بينهما فى ثمن النهائى.

