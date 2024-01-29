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أحمد جودة - القاهرة - سادت حالة من الإحباط في معسكر منتخب المغرب، بعد إصابة اللاعب سفيان بوفال وغيابه عن المواجهة المقبلة أمام جنوب إفريقيا.

ضربة موجعة لمنتخب المغرب قبل مواجهة جنوب افريقيا

ويستعد المنتخب لخوض تحدي صعب في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، حيث يعتبر الغياب المحتمل لبوفال ضربة قوية للفريق.

وفي ظل غياب حكيم زياش عن التدريبات لليوم الثالث على التوالي، يبدو أن الفريق يواجه تحديات كبيرة قبل المواجهة المرتقبة.

من جهة أخرى، تشير التقارير إلى تحسن حالة زياش واستعداده للمشاركة في المباراة المقبلة أمام جنوب إفريقيا. ورغم ذلك، فإن إصابة بوفال في ربلة الساق تظل مصدر قلق للجهاز الفني، في ظل أهمية المباراة المقبلة في مسار الفريق في البطولة.