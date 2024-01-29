نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة قطر ضد فلسطين في ثمن نهائي كأس آسيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت المواجهات التي كان ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في كأس آسيا 2023 التي تقام في قطر، وشهدت دولة قطر نجاح باهر في استضافتها كأس العالم العام الماضي.

ويدخل منتخب قطر مواجهة فلسطين وهو متصدر مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة، ليتحمس للدخول في الأدوار الإقصائية ويُعلن نيته في الحفاظ على اللقب.

كما تأهل منتخب فلسطين لأفضل ثوالث، ومنها نجح في التأهل رغم صعوبة مجموعته التي ضمت الإمارات، إيران وهونج كونج.

موعد مباراة قطر ضد فلسطين في كأس آسيا 2023

تنطلق مباراة قطر ضد فلسطين في كأس آسيا 2023 اليوم الإثنين الموافق 29 يناير 2024، ويحتضن اللقاء استاد البيت.

وتنطلق صافرة حكم بداية المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة القدس، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة والسعودية.