اسم مفاجئ.. لاعبو برشلونة يختارون خليفة تشافي

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أحمد جودة - القاهرة - لاعبو فريق برشلونة يظهرون موقفهم بخصوص اختيار المدير الفني الجديد للفريق بعد رحيل المدرب تشافي بنهاية الموسم الحالي.

لاعبو برشلونة يختارون خليفة تشافي

ووفقًا لشبكة RMC سبورت، يميل نجوم البارسا نحو العمل تحت قيادة لويس إنريكي، المدرب السابق لباريس سان جيرمان.

لويس إنريكي سبق له أن قاد برشلونة لمدة 3 مواسم بين عامي 2014 و2017، ولكنه حاليًا يتولى مسؤولية فريق باريس سان جيرمان، ويمتلك عقدًا يمتد حتى صيف عام 2025 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

بدأت التكهنات حول هوية المدير الفني الجديد لبرشلونة بعد إعلان تشافي عن قراره بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، على الرغم من تجديد عقده حتى صيف 2025.

تأثر تشافي بالخسارة الثقيلة أمام فياريال في الليجا بنتيجة 3-5، إضافة إلى الخسارة في نهائي كأس السوبر الإسباني والخروج من كأس الملك، مما دفعه لاتخاذ قرار الرحيل.