نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد فلسطين في دو ال16 من كأس آسيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت المواجهات التي كان ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في كأس آسيا 2023 التي تقام في قطر، وشهدت دولة قطر نجاح باهر في استضافتها كأس العالم العام الماضي.

ويدخل منتخب قطر مواجهة فلسطين وهو متصدر مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة، ليتحمس للدخول في الأدوار الإقصائية ويُعلن نيته في الحفاظ على اللقب.

كما تأهل منتخب فلسطين لأفضل ثوالث، ومنها نجح في التأهل رغم صعوبة مجموعته التي ضمت الإمارات، إيران وهونج كونج.

موعد مباراة قطر ضد فلسطين في كأس آسيا 2023

تنطلق مباراة قطر ضد فلسطين في كأس آسيا 2023 اليوم الإثنين الموافق 29 يناير 2024، ويحتضن اللقاء استاد البيت.

وتنطلق صافرة حكم بداية المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة القدس، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة والسعودية.

القنوات الناقلة لمواجهة فلسطين ضد قطر في كأس آسيا 2023

وتبث مباريات كأس آسيا 2023 لمباراة قطر ضد فلسطين عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكن مشاهدة مباراة قطر وفلسطين على قناة beIN ASIAN Cup 1.

وتذاع أيضا مباراة منتخب قطر ضد نظيره منتخب فلسطين في بطولة كأس آسيا قطر 2023 عبر شاشة قناة الكاس إكسترا، وقناة أبو ظبي آسيا، وقناة ssc السعودية، والرياضية العراقية.