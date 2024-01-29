نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل السنغال المتوقع أمام كوت ديفوار في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتواصل فعاليات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تشهد مواجهات قوية اليوم والتي تجمع بين المنتخب السنغالي أمام كوت ديفوار.

منتخب السنغال كان صاحب تأهل بالعلامة الكاملة ليحتل صدارة المجموعة الثالثة من امم افريقيا والذي تواجد فيها رفقة غينيا، الكاميرون، جامبيا.

بينما تأهل كوت ديفوار جاء بمعجزة كبيرة كأفضل ثوالث المجموعة الأولى، عقب فوز المغرب على زامبيا لتهدي التأهل لأصحاب الأرض.

موعد مباراة السنغال وكوت ديفوار في أمم إفريقيا

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب تشارلز كونان باني المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

تشكيل السنغال المتوقع في المواجهة

* حراسة المرمى: إدوراد ميندي.

* خط الدفاع: عبده ديالو، كاليدو كاليبولي، فودو بالي توريه، عبدولاي.

* خط الوسط: شيخو كوياتي، نامبليس ميندي، كامارا.

* خط الهجوم: إسماعيلا سار، ساديو ماني، ديالو.

القنوات الناقلة لمبارايات كأس الأمم الأفريقية

وتنقل المباراة المرتقبة ومباريات المسابقة بأكملها عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3