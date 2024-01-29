نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة موريتانيا وكاب فيردي في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة هامة وممتعة بين منتخب موريتانيا الذي سيواجه منتخب كاب فيردي، اليوم الاثنين 28 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس امم افريقيا في كوت ديفوار 2023.

موريتانيا ضد كاب فيردي

تذاع تلك المباراة بين منتخبي موريتانيا وكاب فيردي عبر قناة بي إن سبورتس afcon، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات كأس أمم إفريقيا، وسيقوم المعلق المصري علي محمد علي بالتعليق على تلك المباراة.

ويسعى منتخب موريتانيا في ثالث مشاركة له في تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية إلى تحقيق مفاجأة جديدة له اليوم عبر تخطي كاب فيردي.

وكان منتخب موريتانيا قد تأهل لدور الثمن نهائي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة، حيث كان ضمن أفضل منتخبات في المركز الثالث بكل المجموعات.

يذكر أن منتخب مصر ودع بطولة كأس أمم إفريقيا، أمس، بعد خسارته أمام منتخب الكونغو الديمقراطية عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء والوقت الإضافي بالتعادل بهدف لكل منتخب.