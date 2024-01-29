نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب موريتانيا المتوقع لمواجهة كاب فيردي في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه منتخب كاب فيردي، بنظيره الموريتاني، اليوم الاثنين 28 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس امم افريقيا في كوت ديفوار 2023.

ويسعى منتخب موريتانيا في ثالث مشاركة له في تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية إلى تحقيق مفاجأة جديدة له اليوم عبر تخطي كاب فيردي.

تشكيل موريتانيا المتوقع

الحارس: بوبكر نياسي.

الدفاع: إبراهيما كيتا – يالي ديلاهي – لامين با – خادم دياو.

الوسط: عمري جاساما – إدريسا – ثيام – بودا موحسن.

الهجوم: سيدي بونا عمار – سليماني أني – أبو بكاري كويتا.

موريتانيا ضد كاب فيردي

تُقام المباراة بين منتخبي موريتانيا وكاب فيردي في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.