منتخب مصر يودع كأس أمم إفريقيا "بلا انتصارات" للمرة الثالثة في تاريخه

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أحمد جودة - القاهرة -

ودع منتخب مصر منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بـ كوت ديفوار، وذلك بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 بالبطولة القارية.

وخسر منتخب مصر أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8 – 7 بركلات الترجيح، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بنتيجة 1-1 ليودع الفراعنة منافسات البطولة.

وفشل منتخب مصر في تحقيق أي انتصار في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث حقق 3 تعادلات في دور المجموعات وسجل 6 أهداف واستقبل مثلها، فيما خسر مباراة دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وتعد هذه المرة الثالثة في تاريخ منتخب مصر الذي يودع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا دون تحقيق أي انتصار.

1990

نسخة بطولة كأس أمم إفريقيا 1990 كانت أول نسخة يودع منتخب مصر فيها البطولة دون تحقيق أي انتصار، حيث تلقى 3 هزائم أمام كوت ديفوار 3-1، ونيجيريا 1-0، والجزائر 2-0، ليودع منافسات البطولة من دور المجموعات.

1992

في النسخة التالية عام 1992 ودع منتخب مصر منافسات كأس أمم إفريقيا دون انتصارات أيضًا، حيث خسر أمام زامبيا وغانا بنتيجة واحدة وهي 1-0 ليودع منافسات البطولة القارية من الدور الأول.

2023

بعد 31 عامًا كرر منتخب مصر فشله في تحقيق أي انتصار ببطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار حيث تعادل مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر في مرحلة المجموعات بنتيجة 2-2، فيما تعادل مع الكونغو 1-1 في دور الـ16 قبل الخسارة بركلات الترجيح.

