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أحمد جودة - القاهرة - علق الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية على مواجهة الأخضر غدًا أمام كوريا الجنوبية في دور الستة عشر لكأس آسيا قطر 2023.

مانشيني يعلق على مواجهة كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023

المدرب الإيطالي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"المنتخب الكوري أحد أفضل المنتخبات، صحيح شباكهم اهتزت كثيرًا ولكن لديهم عناصر هجومية قوية، استقبال الأهداف يعني أن فرصتنا في التسجيل ستكون مميزة «إن هاجمنا».

وأضاف:"سعداء جدًا لأن لدينا 12 لاعب في أرض الملعب فالأهم دائمًا هو «الجمهور».

وتابع:"أعتقد أننا حققنا تحسنا كبيرًا، سيكون من المهم أن نلعب كمجموعة، وليس كأفراد، لأن الأداء الجماعي سيميزنا أمام التميز الكبير في خط الهجوم الكوري".



وأشار:"طلال حاجي لاعب ينتظره مستقبل، ولكن من المهم أن يلعب كثيرًا مع ناديه، تطوره سيكون مرهونا بمشاركته مع الفريق، طلال يملك الأدوات".

وأردف:"نستعد لهذه المباراة مثل أي مباراة أخرى، سعداء بمواجهة منتخب قوي، لديهم عدد من اللاعبين المحترفين في أوروبا، ولكن أعتقد فريقنا تحسن كثيرًا عن الشهر الماضي".

وأكد:"واجهت كلنيسمان كلاعب، كان مهاجم مميز، والآن هو مدرب رائع وله تجارب مميزة".

وأكمل :"من المبكر الحديث عن عدم حصولنا على راحة كافية حال التأهل للدور القادم، لأننا نركز حاليًا على مباراتنا القادمة فقط".

