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أحمد جودة - القاهرة - منافسة Iraq - Jordan.. بث مباشر مشاهدة مباراة العراق والأردن يلا شوت في كأس آسيا 2024.. بفضل أداءه المتميز، نجح المنتخب العراقي في التأهل إلى دور الستة عشر في بطولة كأس آسيا 2024، حيث استطاع أن يتصدر المجموعة الرابعة برصيد يبلغ 9 نقاط. يعكس هذا التفوق التكتيكي والأداء اللافت للفريق، الذي يتطلع إلى المضي قدمًا في المنافسات القارية.

من جهة أخرى، نجح منتخب الأردن في حسم مشاركته في دور الستة عشر كأحد أفضل فرق المركز الثالث في المجموعات. حقق الفريق الأردني إنجازًا يذكر بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط. يتطلع الفريق إلى تقديم أداء متألق في مراحل الإقصائيات لمواصلة مسيرته الناجحة في البطولة.

مباراة العراق والأردن في عالم الرياضة الحديثة، أصبحت وسائل الاتصال والتكنولوجيا تلعب دورًا حيويًا في توفير تجارب رياضية مثيرة للمشجعين على مستوى العالم. يُعتبر بث المباريات مباشرًا عبر الإنترنت، وخاصةً عبر منصات مثل "يلا شوت"، واحدًا من أهم وسائل الوصول إلى أحداث الرياضة الكبرى. يترقب عشاق كرة القدم بشغف خاص بث مباراة العراق والأردن في كأس آسيا 2024 عبر هذه القناة المشهورة.

تعتبر مباريات كأس آسيا 2024 فرصة فريدة للاستمتاع بمنافسات على أعلى مستوى، حيث يتنافس أبرز المنتخبات في القارة الآسيوية لتحقيق التتويج باللقب الغالي. بفضل التقنيات الحديثة، يمكن للجماهير متابعة أحداث المباراة عبر البث المباشر على منصات مثل "يلا شوت"، والتي تقدم تجربة مشاهدة فائقة الجودة لكل عاشق للساحرة المستديرة. تلك اللحظات المثيرة تجتمع في فضاء افتراضي يربط بين محبي اللعبة في مختلف أنحاء العالم، مما يضفي على الحدث طابعًا خاصًا وتفاعليًا يعزز من متعة تجربة المشاهدة.

موعد مباراة الأردن ضد العراق

تترقب الجماهير الرياضية مواجهة بين الأردن والعراق في المستقبل، حيث يشكل هذا النوع من المباريات تحديًا مثيرًا لشغف عشاق كرة القدم في المنطقة. تكمن جاذبية هذه المواجهات في التنافس الرياضي الشديد بين الفريقين، ما يثير التوقعات ويشعل حماس المشجعين الذين يترقبون بشغف معركة الملعب.

تعد المواعيد الرياضية بين الأردن والعراق لحظات مهمة تجمع بين الرياضة والتنافس، وتتيح فرصة للفرق لتقديم أفضل أداء لجماهيرها. إن متابعة مثل هذه الأحداث الرياضية تعزز الروح الرياضية وتشكل فرصة لتعزيز التواصل الثقافي والرياضي بين الدول والجماهير المشجعة.

يتقابل المنتخب الأردني مع شقيقه العراقي، ظهر، غدًا، الإثنين، الموافق 29 يناير 2024، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الآسيوية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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تشكيل العراق ضد الأردن في دور الـ 16 كأس آسيا 2024

مباراة العراق ضد الأردن تشهد العلاقات بين العراق والأردن تطورات مستمرة، وتشير التوقعات إلى أن تكون العلاقات المستقبلية بين العراق والأردن ذات أهمية كبيرة. من المتوقع أن يؤثر تشكيل العراق أمام الأردن في مجمله على عدة جوانب، بدءًا من التعاون الاقتصادي وصولًا إلى التبادل الثقافي والسياسي.

من الناحية الاقتصادية، يمكن أن يشكل تعاون أوسع في مجالات الاستثمار والتجارة فرصًا لتحقيق التنمية المستدامة في العراق والأردن. كما يمكن أن يسهم تشكيل العراق المستقبلي في تعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة التحديات المشتركة، مثل التطرف الإرهابي وضمان الأمان والسلام في المنطقة.

حراسة المرمي: جلال حسن خط الدفاع: ميرشاس دوسكي - ريبين سولاقا - سعد ناطق - حسين علي خط الوسط: أمير العماري - أسامة راشد -علي جاسم - زيدان إقبال - إبراهيم بايش رأس حربة: أيمن حسين

تشكيل الأردن ضد العراق في دور الـ 16 كأس آسيا 2024

تشكيل الأردن أمام العراق يمثل تحديات وفرصًا تتعلق بالسياسة والأمن في المنطقة العربية. يشهد العلاقات بين الأردن والعراق تأثيرات متنوعة نتيجة للتطورات الإقليمية والدولية. على الصعيدين السياسي والاقتصادي، تعمل الحكومتان على تعزيز التعاون الثنائي من خلال تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

مع تزايد التحديات الأمنية في المنطقة، يتعين على الأردن والعراق تكثيف جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات المشتركة، مثل التطرف الإرهابي واستقرار المنطقة. يظهر تشكيل الأردن أمام العراق أهمية التعاون الإقليمي والتنسيق الأمني للمحافظة على استقرار المنطقة وتعزيز الأمان والسلام في البلدين.

حراسة المرمي: يزيد أبو ليلى خط الدفاع: سالم العجالين - يزن العرب - عبد الله نصيب خط الوسط: محمود المرضي - رجائي عايد - نزار الرشدان - إحسان حداد خط الهجوم: علي علوان - يزن النعيمات - موسى التعمري

القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن في كأس آسيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس آسيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ كما سيتم بث المباراة عبر:

قنوات" SSC" السعودية قناة " Alkass" القطرية قناة " Abu Dhabi sports

ترددات القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن في كأس آسيا

القناة التردد قنوات" SSC" السعودية التردد 12523. باستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ فهي 5/6 معدل الترميز 27500. قناة " Alkass" القطرية التردد: 11919. معامل الترميز:27500. معامل الخطأ:5/6. قناة " Abu Dhabi sports القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

يظهر بوضوح الترقب والشغف الذي يحيط بلقاء المنتخبين العراقي والأردني في بطولة كأس آسيا 2024. يعد هذا اللقاء مناسبة هامة لعشاق كرة القدم لمتابعة تفاصيل المنافسة الشرسة ورؤية كيف سيؤثر تأهل المنتخبين إلى دور الستة عشر على سياق البطولة. تتيح وسائل البث المباشر، مثل "يلا شوت"، فرصة للجماهير لاستكشاف التفاصيل والإحصائيات والاستمتاع بلحظات التشويق والإثارة.

تبرز أداء المنتخب العراقي وتأهله كصاحب المركز الأول في مجموعته، بينما يُظهر تأهل المنتخب الأردني كأحد أفضل ثوالث المجموعات النسق الرائع للمنافسات. تبقى هذه البطولة فرصة للاستمتاع بمواهب الرياضيين وروعة كرة القدم الآسيوية. يترقب عشاق اللعبة بفارغ الصبر استمرار التحديات والإثارة في الفترة القادمة، متمنين لكل فريق التوفيق في مساره نحو تحقيق النجاح والتألق في كأس آسيا 2024.

في ختام هذا اللقاء الرياضي المثير بين المنتخبين العراقي والأردني في بطولة كأس آسيا 2024، يتسابق العشاق والمشجعون في ترقب الأحداث القادمة. ستكون المباراة لحظة حاسمة لتحديد مصير كل فريق، وتقديم الأفضل في سبيل الوصول إلى مراحل متقدمة من البطولة. يستمتع الجمهور بمتابعة التقنيات والمهارات الرياضية الفريدة التي يقدمها اللاعبون، ما يضفي على البطولة جوًا من التشويق والمنافسة. بينما يتطلع الجميع إلى لحظات النجاح والتألق، تبقى كأس آسيا 2024 فرصة لاستعراض الروح الرياضية والعزيمة القوية لدى كل فريق، وهي تحمل الوعد بلحظات حماس وفخر ورياضة نبيلة.