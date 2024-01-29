نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة موريتانيا وكاب فيردي في كأس أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب موريتانيا مع منتخب كاب فيردي، اليوم الاثنين 28 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس امم افريقيا في كوت ديفوار 2023.

موريتانيا ضد كاب فيردي

تُقام المباراة بين منتخبي موريتانيا وكاب فيردي في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي موريتانيا وكاب فيردي عبر قناة بي إن سبورتس afcon، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات كأس أمم إفريقيا.

وكان منتخب موريتانيا قد تأهل لدور الثمن نهائي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة، حيث كان ضمن أفضل منتخبات في المركز الثالث بكل المجموعات.

بينما تأهل منتخب كاب فيردي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، حيث حقق الانتصار ضد منتخبي غانا وموزمبيق، وتعادل مع منتخب مصر.