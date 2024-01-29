نوير يفجر مفاجأة مدوية.. كلوب مرشح لتدريب بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - قال قائد فريق بايرن ميونخ الألماني، مانويل نوير "بكل تأكيد سيكون يورغن كلوب مرشحًا محتملًا لتدريب الفريق".

نوير: كلوب مرشح لتدريب بايرن ميونخ

ونقلت صحيفة بيلد الألماني تصريحات لنوير يقول فيها: إن "كلوب مدرب مشهور للغاية، جيد للغاية، لديه خبرة كبيرة، وماهر تكتيكيًا، ويحظى باحترام كبير من جميع لاعبي كرة القدم والرياضيين".

وأضاف نوير: "أعتقد أنه بكل تأكيد سيكون مرشحًا محتملًا لتدريب بايرن ميونخ في مرحلة ما".

وأعلن كلوب (56 عامًا) يوم الجمعة الماضي إنه سيرحل عن ليفربول، بعدما قضى معه ما يقرب من تسعة أعوام، بنهاية الموسم الجاري. وقال مدرب بروسيا دورتموند وماينز السابق إنه "يخطط للحصول على فترة راحة من كرة القدم".

ويمكن أن يكون كلوب مرشحًا لتدريب عدد من الأندية الكبرى في المستقبل، وأيضًا للمنتخبات الوطنية، وأبرزها منتخب ألمانيا.

وحاليًا يتولى يوليان ناغلسمان، تدريب المنتخب الألماني بعقد ممتد حتى بطولة أمم أوروبا التي تقام في وقت لاحق من العام الجاري.

في بايرن، لدى توماس توخيل عقد ممتد حتى 2025، ولكن الفريق يتواجد في المركز الثاني، وخرج مبكرًا من بطولة كأس ألمانيا.

وأضاف نوير: "إن الأمر معتمد على رغبة كلوب نفسه وما إذا كان يرغب في تدريب البايرن أو القيام بشيء آخر".

واختتم: "الأمر متعلق به، إذا كان يريد تدريب بايرن. أو إذا كان يريد الحصول على فترة راحة. ربما لا يرغب في القيام بمهام يومية بعد الآن، يمكنني أيضًا تخيله كمدير فني للمنتخب الوطني يومًا ما"