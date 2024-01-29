نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب كوريا الجنوبية يتحدث عن مواجهة السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الألماني كلينسمان المدير الفني لكوريا الجنوبية، على أنه يستعد لخوض مباريات دور خروج المغلوب في كأس آسيا قطر 2023.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة السعودية غدًا:"متشوق لبدء مرحلة خروج المغلوب، نتأهب لمواجهة منتخب قوي مثل السعودية، متأكد أن الملعب سيكون مليء بالجماهير، هذه المباريات التي نتطلع لها".

وتابع:"لم أحاول تفادي مواجهة اليابان، حصل لنا خطأ في المباراة الأخيرة واستقبلنا هدف، ابتسمت لأنني توقعت هذا الخطأ، عوقبنا في المباراة بسبب أخطأ غير متوقعة".

وواصل:"نُكن كل الاحترام للمنتخب السعودي، لديهم مدرب مميز واجهته كثيرًا وأعرفه، طابع المباريات الإقصائية مختلف تمامًا".

وأوضح: "بلا شك نحن نحترم المنتخب السعودي لديهم مدرب مميز واجهته كثيرًا وأعرفه".



وأشار:"طبعًا تشرفنا بمقابلة ‎السعودية في ‎نيوكاسل وبصمة ‎مانشيني واضحة، والمباراة قد تصل لركلات الترجيح ولدينا هدف واضح وهو الوصول للنهائي".

