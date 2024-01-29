الرياضة

مدرب كوريا الجنوبية يتحدث عن مواجهة السعودية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الألماني كلينسمان المدير الفني لكوريا الجنوبية، على أنه يستعد لخوض مباريات دور خروج المغلوب في كأس آسيا قطر 2023.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة السعودية غدًا:"متشوق لبدء مرحلة خروج المغلوب، نتأهب لمواجهة منتخب قوي مثل السعودية، متأكد أن الملعب سيكون مليء بالجماهير، هذه المباريات التي نتطلع لها".

وتابع:"لم أحاول تفادي مواجهة اليابان، حصل لنا خطأ في المباراة الأخيرة واستقبلنا هدف، ابتسمت لأنني توقعت هذا الخطأ، عوقبنا في المباراة بسبب أخطأ غير متوقعة".

وواصل:"نُكن كل الاحترام للمنتخب السعودي، لديهم مدرب مميز واجهته كثيرًا وأعرفه، طابع المباريات الإقصائية مختلف تمامًا".

وأوضح: "بلا شك نحن نحترم المنتخب السعودي لديهم مدرب مميز واجهته كثيرًا وأعرفه".


وأشار:"طبعًا تشرفنا بمقابلة ‎السعودية في ‎نيوكاسل وبصمة ‎مانشيني واضحة، والمباراة قد تصل لركلات الترجيح ولدينا هدف واضح وهو الوصول للنهائي".
 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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