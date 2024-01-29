نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوت الخليج الرياضي يُحقق ويقدم روشتة الإصلاح فهل من مُجيب؟.. كيف تنجو كرة القدم في مصر من التخبط والعشوائية والفشل؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاسم: لابد من نسف المنظومة - المستكاوي: لابد من تنفيذ الروشتة وإلا - يوسف: الوسايط تؤخرنا

لا شك أن كرة القدم في مصر حالها غير مرضي بالنسبة للغالبية، سواء جمهور أو لاعبين ومدربين وإعلاميين أو حتى عدد من المسؤولين، ولعل ما فعله المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا خيب آمال الجميع بعد وداع كأس الأمم الأفريقية بضربات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

وخسر الفراعنة في ثمن نهائي البطولة أمام الكونغو، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي، دون تحقيق أي فوز في البطولة الأهم قاريًا.

وأعد "دوت الخليج الرياضي" تحقيقًا مع عدد من النجوم والنقاد والإعلاميين، حول تراجع منتخب مصر والكرة المصرية بشكل عام، حاولنا فيه الإجابة عن سؤال مهم، كيف تنجو كرة القدم من التخبط والعشوائية والفشل؟



أشرف قاسم: المنظومة تحتاج إلى النسف



أشرف قاسم يشارك في تحقيق دوت الخليج الرياضي

تحدث أشرف قاسم، نجم منتخب مصر السابق، عن أسباب خروج المنتخب من الدور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا على يد منتخب الكونغو الديمقراطية.

وقال أشرف في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": المنظومة الكروية في مصر تحتاج للنسف، والتغير بمعنى تغير كل الأشخاص المسئولة عنها "مش يرحلوا دلوقتي وبعدها يخشوا انتخابات تاني".

وتابع: "إصلاح الكرة المصرية يجب أن يبدأ من مراحل الناشئين، لأن كل الدول حاليا تعمل على منظومة قطاع الناشئين من أجل أن يكون منتخباتك الكبرى لها مستقبل قوي وهذا ما يحدث في الدول التي تطور في كرة القدم".

وأضاف نجم الكرة المصرية السابق: "نعاني في مصر من أن هناك مسئولين يديرون كرة القدم وهم ليس على قدر المسئولية من الأساس، وبداية الإصلاح الحقيقية هو أن يتم وضع خطة طويلة الأمد للكرة المصرية ولا يكون هدفنا فقط التأهل لكأس العالم المقبل، لأن الخطة طويلة الأمد ستجعلك تحقق إنجازات لم تحقق من قبل".



حسن المستكاوي: هذه هي روشتة الإصلاح وإلا "هنفضل زي ما احنا"



أكد الناقد الرياضي، حسن المستكاوي، بأن كل ما يحدث في الكرة المصرية هو أمر متوقع وليس مفاجئ ويأتي بناء على قرارات المسئولين عن اللعبة في مصر.

وتابع المستكاوي في تصريحاته لـ "دوت الخليج الرياضي": "الموضوع مش مدرب ولا لاعيبة فقط، لكن المسئولين وقراراتهم وعدم وجود نظام واضح لكل عناصر اللعبة في مصر يجعلنا نتأخر عشرات السنوات للخلف".

وأضاف: "كرة القدم في مصر عبارة عن أهلي وزمالك، ووصلنا لدرجة اننا نسينا منتخب مصر، ووصلت لدرجة ان هناك معسكرات فيه أندية بترفض ان لاعيبتها ننضم للمنتخب".

مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم

وواصل: "روشتة إصلاح كرة القدم في مصر بدايتها أن يتم طلب وجوه جديدة لإدارة اللعبة غير كدا يبقى هنفضل زي ما احنا".



فاروق جعفر: فيتوريا المسؤول.. وفي مسؤولين عمرهم ما لعبوا كرة

فاروق جعفر يفتح النار في تحقيق دوت الخليج الرياضي

أكد فاروق جعفر، نجم منتخب مصر السابق، بأن روي فيتوريا يتحمل الجزء الأكبر من خروج المنتخب من بطولة كأس امم افريقيا في كوت ديفوار على يد منتخب الكونغو الديمقراطية.

وقال فاروق جعفر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": "هناك بعض المسئولين عن كرة القدم في مصر وفي اتحاد الكرة ميعرفوش حاجة عن اللعبة "ولا عمرهم لعبوا كورة ودي كارثة".

وأضاف: "خطة عودة منتخب مصر مرة أخرى لمستواه هو التعاقد مع مدرب وطني، لأن المدرب الوطني هو من اثبت نجاجه مع المنتخب "دا اللي بينفع معانا ودا اللي أثبتته الأيام والسنين".

ويواصل "دوت الخليج الرياضي" تحقيقه بحثًا عن الروشتة اللازمة لإصلاح منظومة كرة القدم في مصر، بعد اتفاق الغالبية في التحقيق على نقاط رئيسية.

وشارك عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والإعلامي إبراهيم عبد الجواد مقدم برنامج الهدف على قناة أون تايم سبورتس.

عماد متعب: لا بد من التخطيط السليم

متعب يشدد على ضرورة التخطيط

شارك عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، في تحقيق "دوت الخليج الرياضي" قائلًا: "بالتأكيد كرة القدم في مصر تحتاج إلى تطوير والجميع يعمل على ذلك ولكن لا بد من التخطيط السليم حتى نصل لهدفنا جميعًا".

وأكد متعب أن خروج منتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية شيء محزن للغاية ولكن لا بد من العمل على تلاشي السلبيات في كل شيء حتى نصل لما يكون مرضيًا للجماهير وسمعة ومكانة مصر.



عبد الجواد: لا بد من وجود وجوه شابة لقيادة الكرة في مصر

إبراهيم عبد الجواد يطلق قذائف في تحقيق دوت الخليج الرياضي



أكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، بأن الكرة المصرية تسير للخلف منذ فترة طويلة، وأن الاتحاد المصري لكرة القدم هو السبب الرئيسي فيما وصل اليه منتخب مصر والكرة في مصر بشكل عام.

وأضاف إبراهيم في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": "احنا بعيد أو ي عن كل الدول التي تخطط للتطور في كرة القدم "مثل المغرب"، وفيه أمثلة كثيرة تعمل على تطور اللعبة "هو احنا كنا نسمع عن كاب فيردي اصلا".

وتابع: "يجب على اتحاد الكرة الرحيل في اسرع وقت، وأن يكون وجوع شابة جديدة لتطور الكرة في مصر خلال السنوات المقبلة".

وأضاف: "رحيل كيروش كان أكبر كارثة في اخر 5 سنوات لمصر، وأنه كان يسير مع المنتخب بشكل صحيح رغم عدم الحصول على كأس أمم إفريقيا 2021 وعدم الوصول لكأس العالم، ولكن هو كان بيوصل معاك لآخر مرحلة مش بنطلع من دور ال16".



واختتم: "رحيل اتحاد الكرة والمسؤولين هو الحل الامثل لإصلاح المنتخب والكرة المصرية بشكل عام خلال الفترة المقبلة".

سماح عمار: انسف حمامك القديم

شددت الإعلامية سماح عمار مقدمة البرامج بالتليفزيون المصري “نايل سبورت”، على ضرورة رحيل اتحاد الكرة الحالي وإعطاء الفرصة لوجوة جديدة تمتلك خبرات حقيقية في الإدارة الرياضية مع وجود عدد من الشباب.

وأكدت أنها هزينة مثل كل الجماهير المصرية على ما وصلت إليه الكرة في مصر، موضحة أنه لا بد أن يكون هناك تدخل لإنقاذ سمعة الكرة المصرية.



محمد يوسف: الوسايط والمصالح الشخصية تقف أمام إصلاح الكرة المصرية



كشف محمد يوسف، نجم منتخب مصر والمدير الفني السابق للنادي الأهلي، بأن أداء المنتخب طوال بطولة كاس أمم إفريقيا كان ينبئ للوصول لتلك المرحلة، وأن احنا كنا بنكذب على نفسنا من أجل دعم المنتخب ومن حبنا فيه ليس إلا.

وشارك يوسف في تحقيق "دوت الخليج الرياضي" قائلًا: "قرارات روي فيتوريا خلال الفترة الأخيرة مع منتخب غريبة، وانا مش فاهم هو بيلعب ازاي أو طريقة المنتخب معاه ايه لحد دلوقتي".

وأضاف: "الكل عارف طريقة اصلاح الكرة المصرية، ولكن الوسايط والمصالح الشخصية تغلب على طريقة إدارة الكرة المصرية بشكل عام خلال السنوات الماضية".

وأتم قائلًا: "نتمنى أن يتم السير بشكل صحيح خلال الفترة المقبلة، وأن يكون بداية الإصلاح في شهر مارس المقبل، لأن دي تصفيات كأس العالم ومش عاوزين نندم ومنوصلش المونديال اللي جاي هتبقى كارثة".



أخيرًا، الجميع اتفق على تدهور الكرة المصرية وهو أمر جلل لكل الجماهير، ولكن هل حقًا يكون هناك تدخل لتنفيذ هذه الروشتة الناتجة من تحقيق "دوت الخليج الرياضي" برحيل اتحاد الكرة وإعطاء الفرصة لوجوه شابة غير المفروضة على مجال الكرة في مصر، وبالتالي يكون هناك خطة طويلة الأجل تنتشل الكرة المصرية من الضياع.. في النهاية كان هذا رأي المتخصصون فما رأيك عزيزي القارئ؟