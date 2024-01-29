نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل العراق والأردن الرسمي في ثمن نهائي كأس آسيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أعلن خيسوس كاساس، المدير الفني لمنتخب العراق، تشكيل منتخب الرافدين أمام نظيره الأردني في مواجهة دور ثمن نهائي كأس آسيا، قطر 2024 والتي تنطلق بعد قليل وجاءت كالتالي:
- حراسة المرمى: جلال حسن.
- خط الدفاع: حسين علي، ريبين غريب، سعد ناطق، إبراهيم والي.
- خط الوسط: اسامه راشد، إبراهيم بايش، حسين علي، أحمد الحجاج، امير فؤاد
- خط الهجوم: أيمن حسن، على جاسم.
- تشكيل الأردن أمام العراق
- حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.
- خط الدفاع: سالم العجالين، يزن العرب، إحسان حداد، عبدالله نصيب.
- خط الوسط: نزار الرشدان، إحسان حداد، عايد، محمود مرضي،.
- خط الهجوم: علي علوان، موسى التعمري، يزن النعيمات.
- القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا
قناة beIN ASIAN CUP 1
القمر: سهيل سات.
التردد: 10810.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 3/4.
قناة beIN ASIAN CUP 1
القمر: نايل سات.
التردد: 12188.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 3/4.
قناة SSC1 HD
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12380.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 3/4.