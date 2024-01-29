نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل العراق والأردن الرسمي في ثمن نهائي كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن خيسوس كاساس، المدير الفني لمنتخب العراق، تشكيل منتخب الرافدين أمام نظيره الأردني في مواجهة دور ثمن نهائي كأس آسيا، قطر 2024 والتي تنطلق بعد قليل وجاءت كالتالي: حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: حسين علي، ريبين غريب، سعد ناطق، إبراهيم والي.

خط الوسط: اسامه راشد، إبراهيم بايش، حسين علي، أحمد الحجاج، امير فؤاد

خط الهجوم: أيمن حسن، على جاسم. - تشكيل الأردن أمام العراق حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: سالم العجالين، يزن العرب، إحسان حداد، عبدالله نصيب.

خط الوسط: نزار الرشدان، إحسان حداد، عايد، محمود مرضي،.

خط الهجوم: علي علوان، موسى التعمري، يزن النعيمات. - القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا قناة beIN ASIAN CUP 1

القمر: سهيل سات.

التردد: 10810.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. قناة beIN ASIAN CUP 1

القمر: نايل سات.

التردد: 12188.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. قناة SSC1 HD

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

