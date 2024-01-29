الرياضة

عاجل.. تشكيل العراق والأردن الرسمي في ثمن نهائي كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة -  


أعلن خيسوس كاساس، المدير الفني لمنتخب العراق، تشكيل منتخب الرافدين أمام نظيره الأردني في مواجهة دور ثمن نهائي كأس آسيا، قطر 2024 والتي تنطلق بعد قليل وجاءت كالتالي:

  • حراسة المرمى: جلال حسن.
  • خط الدفاع: حسين علي، ريبين غريب، سعد ناطق، إبراهيم والي.
  • خط الوسط: اسامه راشد، إبراهيم بايش، حسين علي، أحمد الحجاج، امير فؤاد
  • خط الهجوم: أيمن حسن، على جاسم.

- تشكيل الأردن أمام العراق

  • حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.
  • خط الدفاع: سالم العجالين، يزن العرب، إحسان حداد، عبدالله نصيب.
  • خط الوسط: نزار الرشدان، إحسان حداد،  عايد، محمود مرضي،.
  • خط الهجوم: علي علوان، موسى التعمري، يزن النعيمات.

- القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا

قناة beIN ASIAN CUP 1
القمر: سهيل سات.
التردد: 10810.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 3/4.

قناة beIN ASIAN CUP 1
القمر: نايل سات.
التردد: 12188.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 3/4.

قناة SSC1 HD
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12380.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 3/4.
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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