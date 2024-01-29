رابط سريع ومجاني دون تشويش أو تقطيع.. بث مباشر مباراة العراق × الأردن بجودة عالية | كأس أسيا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - رابط سريع مجاني دون تقطيع.. بث مباشر مباراة العراق × الأردن بجودة عالية | كأس أسيا 2024

جولة عربية أسيوية بين العراق والأردن Iraq vs Jordan.. رابط سريع مجاني دون تقطيع.. بث مباشر مباراة العراق × الأردن بجودة عالية | كأس أسيا 2024..تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية اليوم الاثنين إلى استاد خليفة الدولي في قطر، حيث يلتقي المنتخبان العراقي والأردني في مواجهة عربية خالصة ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس آسيا 2023.

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لذلك، تُقدم لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية كل التفاصيل والمعلومات المهمة حول مباراة الأردن والعراق في هذا التقرير.

رابط سريع مجاني دون تقطيع.. بث مباشر مباراة العراق × الأردن بجودة عالية | كأس أسيا 2024

مباراة الأردن والعراق في كأس آسيا 2023

يدخل المنتخب العراقي المباراة وهو متصدر المجموعة الرابعة بتسع نقاط، فيما يدخل المنتخب الأردني المباراة وهو صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة، ولكنه تأهل إلى دور ال 16 ضمن أفضل أربع منتخبات.

يمتلك المنتخب العراقي تاريخًا حافلًا في بطولة كأس آسيا، حيث حقق اللقب في عامي 1984 و2007. كما تأهل المنتخب العراقي إلى نهائي البطولة في عام 2015.

أما المنتخب الأردني، فقد تأهل إلى كأس آسيا 2023 للمرة الثانية عشر في تاريخه. وأفضل إنجاز حققه المنتخب الأردني في البطولة هو الوصول إلى دور الثمانية في عام 1996.

تبدو المباراة متكافئة بين المنتخبين، حيث يمتلك كل منهما نقاط قوته ونقاط ضعفه. ويعتمد المنتخب العراقي على خط هجومه القوي بقيادة علي عدنان وحسن عبد الكريم. أما المنتخب الأردني، فيعتمد على خط دفاعه المنظم بقيادة بهاء عبد الرحمن.

رابط سريع مجاني دون تقطيع.. بث مباشر مباراة العراق × الأردن بجودة عالية | كأس أسيا 2024

موعد مباراة العراق والأردن

تُقام مباراة العراق والأردن يوم الاثنين 29 يناير 2024، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت بغداد والسعودية.

وتقام المباراة على استاد خليفة الدولي في قطر، ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس آسيا 2023.



القنوات الناقلة لمباراة الأردن والعراق

تُذاع مباراة الأردن والعراق اليوم الاثنين 29 يناير 2024، ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس آسيا 2023، على عدة قنوات عربية، وهي:

قناة beIN ASIAN CUP على قمري نايل سات وسهيل سات.

قناة SSC1 HD على قمر عرب سات.

قناة الرابعة العراقية على قمر نايل سات.

قناة أبوظبي الرياضية على قمر عرب سات.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأردن والعراق

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل التصحيح beIN ASIAN CUP نايل سات 12188 أفقي 27500 2/3 beIN ASIAN CUP سهيل سات 10810 أفقي 27500 2/3 SSC1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 2/3 الرابعة العراقية نايل سات 10892 أفقي 27500 2/3 أبوظبي الرياضية عرب سات 12245 عمودي 27500 2/3

التشكيلة المتوقعة للعراق ضد الأردن

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: ميرشاس دوسكي - ريبين سولاقا - سعد ناطق - حسين علي

الوسط: أمير العماري - أسامة راشد- علي جاسم - زيدان إقبال - إبراهيم بايش

الهجوم: أيمن حسين

التشكيل المتوقع للأردن ضد العراق

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

الدفاع: سالم العجالين - يزن العرب - عبد الله نصيب

الوسط: محمود المرضي - رجائي عايد - نزار الرشدان - إحسان حداد

الهجوم: علي علوان - يزن النعيمات - موسى التعمري

تاريخ مواجهات العراق والأردن

تعود أول مواجهة بين المنتخبين العراقي والأردني إلى عام 1963، حيث فاز العراق بنتيجة 3-1. وقد تواجه المنتخبان في 23 مباراة رسمية في كأس آسيا، فاز العراق في 12 مباراة، بينما فاز الأردن في 5 مباريات، وانتهت 6 مباريات بالتعادل.