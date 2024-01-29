نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. كلوب مرشح لتدريب بايرن ميونخ ورقم سلبي للفراعنة بعد توديع كأس امم افريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 29-01-2024 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

نوير: كلوب مرشح لتدريب بايرن ميونخ

قال قائد فريق بايرن ميونخ الألماني، مانويل نوير "بكل تأكيد سيكون يورغن كلوب مرشحًا محتملًا لتدريب الفريق".

ونقلت صحيفة بيلد الألماني تصريحات لنوير يقول فيها: إن "كلوب مدرب مشهور للغاية، جيد للغاية، لديه خبرة كبيرة، وماهر تكتيكيًا، ويحظى باحترام كبير من جميع لاعبي كرة القدم والرياضيين".

وأضاف نوير: "أعتقد أنه بكل تأكيد سيكون مرشحًا محتملًا لتدريب بايرن ميونخ في مرحلة ما".

وأعلن كلوب (56 عامًا) يوم الجمعة الماضي إنه سيرحل عن ليفربول، بعدما قضى معه ما يقرب من تسعة أعوام، بنهاية الموسم الجاري. وقال مدرب بروسيا دورتموند وماينز السابق إنه "يخطط للحصول على فترة راحة من كرة القدم".

ويمكن أن يكون كلوب مرشحًا لتدريب عدد من الأندية الكبرى في المستقبل، وأيضًا للمنتخبات الوطنية، وأبرزها منتخب ألمانيا.

وحاليًا يتولى يوليان ناغلسمان، تدريب المنتخب الألماني بعقد ممتد حتى بطولة أمم أوروبا التي تقام في وقت لاحق من العام الجاري.

في بايرن، لدى توماس توخيل عقد ممتد حتى 2025، ولكن الفريق يتواجد في المركز الثاني، وخرج مبكرًا من بطولة كأس ألمانيا.

وأضاف نوير: "إن الأمر معتمد على رغبة كلوب نفسه وما إذا كان يرغب في تدريب البايرن أو القيام بشيء آخر".

واختتم: "الأمر متعلق به، إذا كان يريد تدريب بايرن. أو إذا كان يريد الحصول على فترة راحة. ربما لا يرغب في القيام بمهام يومية بعد الآن، يمكنني أيضًا تخيله كمدير فني للمنتخب الوطني يومًا ما"

منتخب مصر يودع كأس أمم إفريقيا "بلا انتصارات" للمرة الثالثة في تاريخه

ودع منتخب مصر منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بـ كوت ديفوار، وذلك بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 بالبطولة القارية.

وخسر منتخب مصر أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8 – 7 بركلات الترجيح، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بنتيجة 1-1 ليودع الفراعنة منافسات البطولة.

وفشل منتخب مصر في تحقيق أي انتصار في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث حقق 3 تعادلات في دور المجموعات وسجل 6 أهداف واستقبل مثلها، فيما خسر مباراة دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وتعد هذه المرة الثالثة في تاريخ منتخب مصر الذي يودع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا دون تحقيق أي انتصار.

1990

نسخة بطولة كأس أمم إفريقيا 1990 كانت أول نسخة يودع منتخب مصر فيها البطولة دون تحقيق أي انتصار، حيث تلقى 3 هزائم أمام كوت ديفوار 3-1، ونيجيريا 1-0، والجزائر 2-0، ليودع منافسات البطولة من دور المجموعات.

1992

في النسخة التالية عام 1992 ودع منتخب مصر منافسات كأس أمم إفريقيا دون انتصارات أيضًا، حيث خسر أمام زامبيا وغانا بنتيجة واحدة وهي 1-0 ليودع منافسات البطولة القارية من الدور الأول.

2023

بعد 31 عامًا كرر منتخب مصر فشله في تحقيق أي انتصار ببطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار حيث تعادل مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر في مرحلة المجموعات بنتيجة 2-2، فيما تعادل مع الكونغو 1-1 في دور الـ16 قبل الخسارة بركلات الترجيح.

