نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الخروج من أمم إفريقيا.. كشف حساب روي فيتوريا مع منتخب مصر (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في لقاء جمع بينهما في الدور ثمن النهائي.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، قبل أن تكتب ركلات الترجيح نهاية مشوار مصر في البطولة على يد الكونغو.

وفي هذا التقرير نستعرض أرقام البرتغالي فيتوريا مع مننخب مصر منذ تولي المهمة حتى وداع أمم إفريقيا 2023.

البداية

تولى فيتوريا مهمة تدريب منتخب مصر، في شهر يوليو 2022، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات.

عدد المباريات

وقاد البرتغالي منتخب مصر في 18 مباراة، منها 8 ودية بالإضافة إلى 10 مواجهات رسمية.

12 فوزا و"صفر" خسارة رسمية

وحقق فيتوريا الفوز في 12 مباراة، في حين خسر أمام تونس بثلاثية مقابل هدف، في لقاء ودي، وتعادل في 5 مواجهات أمام الجزائر وموزمبيق وغانا والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية.

فشل قاري

وودع متخب مصر مع فيتوريا بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام الكونغو، إذ تأهل بعد ثلاثة تعادلات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

عدد الأهداف

وسجل المنتخب المصري تحت قيادة فيتوريا، 40 هدفا، في حين تلقت شباكه 13 هدفا.

أرقام سلبية

حقق منتخب مصر عدة أرقام سلبية مع فيتوريا في أمم إفريقيا، إذ لم يستطع تحقيق أي انتصار في 4 مباريات خاضها المنتخب، كما أن هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها منتخبنا 3 نقاط في دور المجموعات من 3 تعادلات.