نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الإنجليزية تعلق على خروج منتخب مصر دون صلاح.. ماذا قالت؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - خرج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر في المباراة التي جمعت بينهما واتجهت لركلات الترجيح، وبها ودع البطولة بعدما فاز المنتخب الديمقراطي.



وشارك أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر في خروج الفراعنة من البطولة بعدما، فشل في تصدي أي ركلة جزاء من لاعبي الكونغو الديمقراطية، وعندما شارك في ركلات الجزاء سجل الهدف القاتل الحاسم في اللقاء في شباك الكونغو ومنها ودع الفراعنة بطولة أمم إفريقيا.



وبعدما تعادل منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية في المباراة الرسمية اتجه الثنائي لركلات الترجيح نجح من خلالها جميع لاعبي الفراعنة من تسجيل الركلات ولكن شارك الثنائي مصطفى محمد والحارس محمد أبو جبل في خروج المنتخب المصري من بطولة كأس أمم إفريقيا بعدما أضاع كل منهما ركلة ترجيح.

وعلقت الصحف الإنجليزية العالمية على خروج منتخب مصر من البطولة دون صلاح، وكشفت صحيفة ديلي ميل، قائلة: "انتهت أحلام محمد صلاح وهو يتابع المنتخب من المنزل".



وجاءت صحيفة «ديلي ميل» بعنوان المباراة قائلة: « انتهت أحلام محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية، حيث خسرت مصر أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، بينما كان نجم ليفربول يتابع من المنزل أثناء خضوعه لجلسة إعادة تأهيل حيث كان يخطط للعودة للنهائي».

مصر عانت في ضربات الترجيح في غياب محمد صلاح

وأكدت صحيفة «إنديبيندنت» البريطانية أن منتخب مصر عاني في ركلات الترجيح في غياب محمد صلاح، الذي تعرض للإصابة خلال المباراة.

وبعد خروج منتخب مصر تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح، وذلك ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة نظيره منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.

