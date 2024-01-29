الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس: جيرونا​ يواصل الإبهار.. موندو ديبورتيفو تحدد بدلاء ​تشافي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس: جيرونا​ يواصل الإبهار.. موندو ديبورتيفو تحدد بدلاء ​تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 29-01-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

 آس

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ممنوع الخروج..​اتلتيكو مدريد​ 2-0 فالنسيا..دون اي هفوة.. المتصدر ​جيرونا​ يواصل الإبهار


 موندو ديبورتيفو

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البدلاء المحتملين ل​تشافي​: ​سيرجيو كونسيساو​،​هانز فليك​ ميكيل ارتيتا، تياجو موتا، يورجن كلوب، ايمانول
بورتو يعيد جيرونا للصدارة
لينو وممفيس يمنحان الاتلتيكو الفوز

 لاجازيتا ديلو سبورت

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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