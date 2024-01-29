نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس: جيرونا​ يواصل الإبهار.. موندو ديبورتيفو تحدد بدلاء ​تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 29-01-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

آس

ممنوع الخروج..​اتلتيكو مدريد​ 2-0 فالنسيا..دون اي هفوة.. المتصدر ​جيرونا​ يواصل الإبهار



موندو ديبورتيفو

البدلاء المحتملين ل​تشافي​: ​سيرجيو كونسيساو​،​هانز فليك​ ميكيل ارتيتا، تياجو موتا، يورجن كلوب، ايمانول

بورتو يعيد جيرونا للصدارة

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لاجازيتا ديلو سبورت



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