بث مباشر مشاهدة مباراة العراق والأردن يلا شوت في كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة العراق والأردن يلا شوت دور الـ16

منافسة عربية آسيوية بين Iraq vs Jordan اليوم، مشاهدة مباراة العراق والأردن بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا، في استاد خليفة الدولي في قطر، ستقام مباراة قمة عربية مثيرة بين منتخبي العراق والأردن في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2024.

تأهل المنتخب العراقي إلى هذا الدور بعد أداء مميز في المجموعة الرابعة، حيث احتل المركز الأول بتسع نقاط وتأهل كأحد أوائل المتأهلين. وكان العراق قد حقق فوزًا تاريخيًا في الجولة الثانية على اليابان.

أما المنتخب الأردني، فقد ضمن تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا الآسيوية من الجولة الثانية أيضًا، بعد تعادله مع كوريا الجنوبية. ورغم الهزيمة في الجولة الأخيرة أمام منتخب البحرين، إلا أنه تمكن من التأهل من المركز الثالث في المجموعة.

هذه المباراة العربية المثيرة بين العراق والأردن ستشهد تنافسًا شرسًا، والفريق الفائز سيتأهل إلى دور الثمانية في البطولة، فيما سيخرج الفريق الخاسر من المنافسة.

التوقيت.. متى موعد مباراة العراق والأردن في دور الـ16 كأس آسيا 2024؟

ينطلق بث مباشر مباراة العراق والأردن يلا شوت في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف بتوقيت الأردن والعراق والسعودية قطر، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات، الثانية عشر والنصف بتوقيت المغرب وتونس والجزائر على استاد خليفة الدولي.

مشاهدة مباراة العراق والأردن بث مباشر يلا شوت

تعتبر هذه المباراة قمة عربية قوية، حيث تجمع بين المنتخبين في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2024 التي تستضيفها قطر.

المنتخب الأردني تأهل إلى هذا الدور أيضًا بعد أدائه المميز في المجموعة، حيث تعادل مع كوريا الجنوبية في الجولة الثانية، ولكنه خسر في الجولة الأخيرة أمام منتخب البحرين وتأهل من المركز الثالث.

من المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومليئة بالتنافس، حيث يسعى كل منتخب للتأهل إلى دور الثمانية في البطولة. ستشهد المباراة تواجدًا كبيرًا من الجماهير وتشجيعًا مكثفًا من جانب الجمهور العربي.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد الأردن في كأس أمم آسيا 2024؟

ستتمكن من مشاهدة مباراة العراق والأردن بث مباشر يوتيوب اليوم عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك قنوات "beIN ASIAN CUP" و"SSC1 HD" التابعتين للمجموعة السعودية، بالإضافة إلى قناة الرابعة العراقية وأبوظبي الرياضية.

تردد القنوات:

تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات تردد قناة SSC1 HD تردد قنوات أبوظبي الرياضية HD على عرب سات التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4. التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات beIN ASIAN:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة العراق والأردن؟

لمتابعة بث مباشر مباراة العراق والأردن تويتر في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

من هو حكم مباراة العراق والأردن اليوم؟

تم اختيار الحكم الإيراني علي رضا فغاني لإدارة مباراة العراق والأردن يوم الإثنين المقبل في دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا، وفقًا لتصريحات المدير الإداري للمنتخب الوطني العراقي، مهدي كريم.

تشكيلة مباراة العراق والأردن اليوم في كأس آسيا

أولًا: تشكيل منتخب العراق

حارس المرمى: جلال حسن

رباعي الدفاع: ميرشاس دوسكي - ريبين سولاقا - سعد ناطق - حسين علي

الوسط الدفاعي: أمير العماري - أسامة راشد

الوسط الهجومي: علي جاسم - زيدان إقبال - إبراهيم بايش

قلب الهجوم: أيمن حسين

ثانيًا: تشكيل منتخب الأردن

حارس المرمى: يزيد أبو ليلى

ثلاثي الدفاع: سالم العجالين - يزن العرب - عبد الله نصيب

مربع الوسط: محمود المرضي - رجائي عايد - نزار الرشدان - إحسان حداد

مثلث الهجوم: علي علوان - يزن النعيمات - موسى التعمري

العراق ضد الأردن.. تاريخ المواجهات

تشير إحصاءات المواجهات السابقة بين العراق والأردن إلى تفوق منتخب العراق بشكل كبير على حساب المنتخب الأردني قبل المباراة المقبلة في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا، ستقام المباراة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تمت مواجهة المنتخبين الأردني والعراقي لأول مرة في عام 1956 في مباراة ودية انتهت بالتعادل السلبي. وانتهت آخر مباراة جمعتهما في عام 2023 بالتعادل 2-2 في مباراة ودية، وفاز المنتخب العراقي بركلات الترجيح 3-5.

ووفقًا لبيانات Transfermarkt، تمت مواجهة العراق والأردن 21 مرة، حقق المنتخب العراقي الفوز في 16 مباراة، في حين فاز المنتخب الأردني مرة واحدة فقط، وتعادل المنتخبان في 4 مباريات. وسجل المنتخب العراقي 49 هدفًا، مقابل 16 هدفًا للأردن.

فيما يتعلق ببطولة كأس آسيا، ستكون هذه المواجهة هي المرة الثانية التي يلتقي فيها المنتخبان في البطولة بعد المباراة التي جرت في عام 2015 في أستراليا وفاز بها المنتخب العراقي بهدف نظيف.

التشكيلة الرسمية لمباراة العراق والأردن