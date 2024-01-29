انت الأن تتابع خبر مورينيو يشترط لقيادة الشباب... وإدارة النادي تفاجئ السعودية بردها الغير متوقع! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبر الإعلامي الرياضي خالد الشنيف عن رغبته الكبيرة في أن تقف لجنة الاستقطابات مع نادي الشباب، وتقوم بحسم ملف مورينيو، حيث أن النادي يستحق.

وأشار الشنيف أن الشباب الآن بلا مدرب، وكذلك لا يوجد لديه لاعبين أجانب، مشيرًا أنه في حاجة إلى الدعم على غرار الأندية الأربعة الكبرى، وأن وجود مورينيو في الشباب هو إضافة كبيرة للفريق.

وعلق الناقد الرياضي السوري نزار محروس مؤكدًا أن مورينيو من المدربين الذين يتمتعون بـ كاريزما عالية، كما أنه مدرب كبير وسيكون إضافة للشباب، ودوري روشن بشكل عام.

وأضاف أن الشباب من الأندية الأنيقة التي تلعب كرة قدم أنيقة، مشيرًا إلى دور الفريق في تحديد بطل الدوري، وذلك لدور الفريق في عركلة الفرق الكبيرة.

فيما أكد الناقد الرياضي أحمد عطيف أن مورينيو سيكون إضافة كبيرة لنادي الشباب، وذلك على المستوى التسويقي والفني، كما سيكون له دور كبير في جلب لاعبين جيدين للفريق.