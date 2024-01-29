نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمم إفريقيا.. شكوك حول مشاركة زياش وبوفال أمام "الأولاد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيكون المنتخب المغربي في اختبار صعب، عندما يواجه منتخب جنوب إفريقيا غدًا الثلاثاء، في ملعب لوران بوكو بسان بيدرو في دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة في ‏ساحل العاج.

وأنهى منتخب "أسود الأطلس"، الذي تصدر ترتيب المجموعة السادسة، بسبع نقاط استعداداته للمباراة الأحد، في حصة تدريبية كانت مفتوحة في أول ربع ساعة أمام وسائل الاعلام.

ولا تزال هناك شكوك حول مشاركة صانع اللعب، وأحد مسجلي الأهداف الخمسة لمنتخب المغرب، في دور المجموعات حكيم زياش، بسبب إصابته بالتواء في الكاحل.

وغاب زياش صاحب هدف الفوز أمام زامبيا، في ختام الدور الأول عن جميع الحصص التدريبية، بعد أن خضع لبروتوكول صحي أبقاه في فندق الإقامة، للتعافي والعودة قبل أن يشارك في تدريب منفرد.

وينتظر أيضًا غياب الجناح سفيان بوفال لتعرضه للإصابة، علمًا أنه كان مصابًا، قبل عودته لصفوف المنتخب المغربي.

وأجرى منتخب المغرب خمس حصص تدريبية، انطلقت الخميس الماضي، بمشاركة اللاعبين الذين لم يكونوا ضمن التشكيل الأساسي لمباراة زامبيا، وخاض مباراة تدريبية بين اللاعبين الاحتياطيين.

واستعان المدرب وليد الركراكي، بالمتخصص في تحليل الأداء بالفيديو موسى الحبشي، للوقوف على نقاط قوة وضعف المنافس الجنوب أفريقي.

وطلب الركراكي من لاعبيه، تفادي إهدار الفرص الحقيقية للتسجيل، وعدم فقدان الكرة في وسط الملعب.

والتقى المنتخبان ثماني مرات، فاز خلالها منتخب جنوب إفريقيا ثلاث مرات، مقابل انتصارين لمنتخب المغرب، بينما تعادلا في ثلاث مواجهات.