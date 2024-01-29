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أحمد جودة - القاهرة -



انتقد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق خروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار من دور 16.

أحمد حسام ميدو ينتقد خروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية

ونشر أحمد حسام ميدو عبر حسابه الرسمي على x:"كيف يستعد لاعب كرة قدم لمباراة مصيرية وهو في مفاوضات على عقده الجديد ليلة المباراة كيف يعلن رئيس نادي البنك الأهلي لموقع يلا كورة بإتمام الصفقة قبل مباراة مصيرية للمنتخب ب 5 ساعات ما حدث في موضوع انتقال أبو جبل للنادي الأهلي فضيحة بكل المقاييس لا يوجد أي احترام لمنتخب مصر ".

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور 16 عقب الهزيمة من منتخب الكونغو الديمقراطية بضربات الترجيح.

وتعود بعثة منتخب مصر اليوم إلي القاهرة عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 من دور 16.

موعد مباراه منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية في الإمارات بمشاركة منتخب مصر وتونس ونيوزيلندا وكرواتيا والمقرر إقامتها في شهر مارس القادم.