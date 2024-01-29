بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وفلسطين يلا شوت اليوم في كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وفلسطين يلا شوت اليوم

منافسة آسيوية تاريخية بين Qatar vs Palestine اليوم، مشاهدة مباراة قطر وفلسطين بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا، تشهد مباريات ثمن نهائي كأس آسيا اليوم الاثنين لقاءً مهمًا بين منتخبي قطر وفلسطين، في مباراة عربية مثيرة.

ستنطلق المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتهدف إلى تأمين المركز في ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 المقامة في قطر.

يدخل منتخب قطر المباراة كمضيف للبطولة، ويسعى للحفاظ على لقبه للعام الثاني على التوالي بعد أداء قوي في دور المجموعات وتحقيق النقاط الكاملة.

في المجموعة الأولى، تنافس منتخب قطر مع الصين، لبنان وطاجيكستان، وتمكن من تحقيق الفوز في جميع المباريات الثلاث والتأهل لدور الـ16 بتحقيق 9 نقاط.

من ناحية أخرى، يشارك منتخب فلسطين في النسخة الحالية من كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، وتمكن من التأهل لدور الـ16 بعد جمعه 4 نقاط والتأهل كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث.

في المجموعة الثالثة، شارك منتخب فلسطين مع إيران، الإمارات وهونج كونج، وتمكن من تحقيق فوز بثلاثية على هونج كونج، وتعادل في مباراة وخسر في مباراة أخرى.

متى موعد مباراة قطر وفلسطين في ثمن نهائي كأس آسيا 2024؟

مقرر إقامة بث مباشر مباراة قطر وفلسطين يلا شوت اليوم الإثنين الموافق 29 يناير/كانون الثاني على استاد البيت.

سيتم بدء المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

مشاهدة مباراة قطر وفلسطين بث مباشر يلا شوت

يواجه منتخب فلسطين تحديًا صعبًا أمام قطر، الذي يتمتع بميزة اللعب على أرضه وبدعم الجماهير. سيسعى المنتخب الفلسطيني لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره التاريخي في كأس آسيا، والوصول إلى دور ربع النهائي للبطولة لأول مرة.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد فلسطين اليوم في كأس أمم آسيا؟

شبكة قنوات "بي إن سبورتس" تنقل مشاهدة مباراة قطر وفلسطين بث مباشر يوتيوب حصريًا، وتحمل حقوق بث مباريات كأس آسيا 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق.

للاستمتاع بمشاهدة مباريات البطولة، يمكن الاشتراك في العرض الخاص بكأس آسيا 2023 ومتابعتها عبر باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية.

في المملكة العربية السعودية، يمكن مشاهدة المباريات عبر القنوات المشفرة لشركة SSC، في حين يمكن للمشاهدين في الإمارات متابعة البطولة عبر قناة أبوظبي الرياضية الآسيوية. أما في العراق، فستتولى القناة الرابعة العراقية مهمة بث المباريات.

تردد القنوات:

تردد قناة Alrabiaa Sport نايل سات تردد قناة SSC1 تردد قنوات أبوظبي الرياضية عرب سات التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4. التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات beIN ASIAN:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

أين يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة قطر وفلسطين اليوم في آسيا؟

لمتابعة بث مباشر مباراة قطر وفلسطين تويتر في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

معلقي مباراة قطر ضد فلسطين في أمم آسيا

beIN ASIAN عصام الشوالي SSC عيسى الحربين أبوظبي الرياضية أحمد الحامد العراقية سالم السالمي

تشكيلة مباراة قطر وفلسطين اليوم في كأس آسيا

أولًا: تشكيل منتخب قطر

حارس المرمى: مشعل برشم

رباعي الدفاع: محمد وعد - لوكاس مينديش - المهدي علي مختار - بسام الراوي

ثلاثي الوسط: عبد العزيز حاتم - أحمد فتحي - مصطفى مشعل

مثلث الهجوم: أكرم عفيف - المعز علي - يوسف عبد الرزاق

ثانيًا: تشكيل منتخب فلسطين

حارس المرمى: رامي حمادة

رباعي الدفاع: كاميلو سالدانيا - محمد صلاح - ميشيل تيرمانيني - مصعب البطاط

ثلاثي الوسط: محمود أبو وردة - عدي خروب - عميد محاجنة

مثلث الهجوم: زيد القنبر - عدي دباغ - تامر صيام

قطر ضد فلسطين.. فرصة لكتابة التاريخ

يطمح منتخب فلسطين لتحقيق انجازين تاريخيين خلال مواجهته لمنتخب قطر في دور الـ 16 لكأس آسيا 2024. الإنجاز الأول هو تحقيق أول انتصار في تاريخ المواجهات بين الفريقين.

سبق لهما أن لعبا معًا في 10 مرات سابقة، فاز منتخب قطر في 8 مباريات، وانتهت مباراتان بالتعادل، ولم يتمكن منتخب فلسطين من تسجيل أي أهداف خلال آخر 5 مباريات جمعته بمنتخب قطر.

تعتبر هذه المواجهة هي أول مرة يلتقي فيها المنتخبان في بطولة كأس آسيا، ويسعى منتخب فلسطين للفوز بها للوصول إلى ربع نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

قبل مواجهة قطر، حقق منتخب فلسطين إنجازات تاريخية في نسخة كأس آسيا الحالية. حقق أول فوز في تاريخه في البطولة عندما تغلب على هونغ كونغ بنتيجة 3-0 في دور المجموعات، كما تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى دور الـ 16 من البطولة.

من جانبه، يملك منتخب قطر طموحات كبيرة ويسعى لتحقيقها في المباراة. يسعى للدفاع عن لقبه كبطل آسيا الذي حققه في النسخة السابقة للبطولة عام 2019.

يهدف أيضًا إلى تحقيق انتصاره الـ 11 على التوالي في كأس آسيا والاقتراب من الرقم القياسي المملوك من قبل المنتخب الإيراني بعدد انتصارات متتالية قدره 13 انتصارًا.