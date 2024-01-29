نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا يحسم موقفه من تولي تدريب برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي موقفه من الموافقة على تدريب نادي برشلونة في الموسم القادم.

وسيرحل المدرب تشافي هيرنانديز عن تدريب نادي برشلونة في نهاية الموسم حيث أنه أكد ذلك عقب خسارة البارسا الثقيلة أمام نظيره فريق فياريال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في الدوري الإسباني.

وتداولت صحف كثيرة إسم المدرب ميكيل أرتيتا لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الموسم المقبل خلفا للمدرب تشافي.

وبحسب شبكة سكاي سبورت فإن أرتيتا لا يخطط إطلاقا لمغادرة فريق آرسنال في نهاية الموسم الحالي 2023-2024.

وينتهي عقد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال في شهر يونيو من عام 2025.

