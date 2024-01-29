نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس آسيا.. الأردن يتقدم بهدف نظيف على العراق في شوط المباراة الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهى الشوط الأول من مباراة الأردن والعراق، ضمن مباريات دور الستة عشر من كأس آسيا، بتقدم المنتخب الأردني بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل من الضائع.



- أحداث الشوط الأول

بدأ الشوط الأول بداية متوازنه من جانب الفريقين حيث شهدت الربع ساعة الأولى من المباراة جس نبض بين الأردن والعراق حيث انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب.

وباغت المنتخب الأردني نظيره العراقي بعد مرور 20 دقيقة، بتهديد المرمى عن طريق التسديدات من خارج منطقة الجزاء، والتي كان أولها عن طريق علي علوان ولكن تصدى لها أبو ليلى حارس الأردن ببراعة.

وجاء الرد من المنتخب العراقي في الدقيقة 37 من تسديدة مميزة من إبراهيم بايش، لينجح حارس الأردن مجددا في حماية مرماه.

- الأردن تهدد العراق

ونجح موسى التعمري مهاجم المنتخب الأردني في تهديد مرمى العراق بانطلاقة سحرية من وسط الملعب، ليراوغ ثلاثي المنتخب العراقي ويتدخل جلال حسن حارس المرمى ويشتت الكرة خارج الملعب في الدقيقة 38 من المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، نجح يزن النعيمات في هز شباك منتخب الرافدين بأولى الأهداف.

