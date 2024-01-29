مشاهدة مباراة قطر وفلسطين بث مباشر يلا شوت في كأس أمم آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة قطر وفلسطين بث مباشر كأس أمم آسيا

جولة آسيوية عربية مع Qatar - Palestine اليوم، مشاهدة مباراة قطر وفلسطين يلا شوت بث مباشر في كأس أمم آسيا، يستمر مشوار المنتخب الفلسطيني في كأس آسيا 2024 بشكل مذهل، حيث سيواجه منتخب قطر حامل اللقب والمضيف في دور الـ 16.

تمكن منتخب فلسطين من التأهل لأول مرة في تاريخه من مرحلة المجموعات، حيث احتل المركز الثالث وراء إيران والإمارات، بعد تعادله في مباراة واحدة وتحقيق الفوز على هونغ كونغ.

من ناحية أخرى، قدم المنتخب القطري أداءً متميزًا يشبه أدائه في النسخة السابقة من كأس آسيا، وهو عكس المظهر الباهت الذي ظهر به في كأس العالم 2022، حيث تصدر المجموعة الأولى بنتائج مثالية.

ما موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس أمم آسيا 2024؟

ستقام مشاهدة مباراة قطر وفلسطين بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا اليوم، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 يناير 2024 في استاد خليفة الدولي.

بث مباشر مباراة قطر وفلسطين يلا شوت يوتيوب

ستبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين اليوم في دور الـ 16 كأس آسيا؟

سيتم بث مباشر مباراة قطر وفلسطين اليوم وجميع مباريات كأس آسيا 2024 على عدة قنوات في العالم العربي. في المملكة العربية السعودية، ستذاع المباريات على قناة SSC. في العراق، ستعرض على القناة الرابعة العراقية.

في الإمارات، ستبث على قناة أبوظبي الرياضية الآسيوية، أما في بقية البلدان العربية، فستعرض على قناة بي إن سبورت.

لمشاهدة مباراة فلسطين وقطر، يمكن متابعتها على قناة البطولة "beIN ASIAN CUP" في قطر، وعلى قناة "SSC1 HD" في السعودية، وعلى قناة "Abu Dhabi Sports Asia 1" في الإمارات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين اليوم في آسيا

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات

تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.



تردد قنوات أبوظبي الرياضية HD على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC1 HD

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات

التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

كيف أشاهد مباراة قطر وفلسطين اليوم في منافسات كأس آسيا؟

لمشاهدة بث مباشر مباراة قطر وفلسطين يوتيوب في ثمن نهائي كأس آسيا 2024، ستحتاج إلى الاشتراك في تطبيق TOD لمشاهدة القنوات القطرية بي إن سبورت، أو STARZPLAY المتاحة عليه قنوات أبوظبي الرياضية أو خدمة شاهد VIP لمشاهدة قنوات SSC الرياضية السعودية، وكما ذكرنا فاختيارك يعتمد على البلد الذي تقطن فيه.

تشكيل منتخب قطر اليوم

تشكيلة قطر ضد فلسطين: 4-3-3 مشعل برشم

محمد وعد- لوكاس مينديش- المهدي على مختار- بسام الراوي

عبدالعزيز حاتم- أحمد فتحي- مصطفى مشعل

أكرم عفيف- المعز على- يوسف عبدالرزاق

تشكيل منتخب فلسطين اليوم

تشكيلة فلسطين ضد قطر: 4-3-3 رامي حمادة

كاميلو سالدانيا- محمد صلاح- ميشيل تيرمانيني- مصعب البطاط

محمود أبووردة- عدي خروب- عميد محاجنة

زيد القنبر- عدي دباغ- تامر صيام

قطر ضد فلسطين.. كيف وصلنا إلى هنا؟

تأهل منتخب قطر إلى دور الـ 16 في كأس آسيا كأول فريق يتأهل من المجموعة الأولى بعد تحقيقه الفوز في كل المباريات. فازت قطر على لبنان والصين وطاجيكستان، وحققت العلامة الكاملة في المجموعة.

بالمقابل، حقق منتخب فلسطين إنجازًا تاريخيًا بالتأهل لدور الـ 16 في كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، احتل فلسطين المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب الإمارات الذي تأهل من المركز الثاني خلف إيران.

هذا التأهل يعد إنجازًا كبيرًا للمنتخب الفلسطيني ويمثل محطة تاريخية في مسيرتهم الكروية.

تستعد منتخبات قطر وفلسطين للتصدي لبعضهما البعض في مباراة مهمة في كأس آسيا لحفظ مشوارها في البطولة. يعد منتخب قطر المضيف وحامل اللقب وهو يسعى للفوز والاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي بعد أدائه المميز في دور المجموعات حيث نجح في تحقيق الفوز في جميع المباريات.

منتخب فلسطين، بدوره، سيواجه اختبارًا صعبًا أمام قطر في مواجهة الليلة، حيث يستعد لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره التاريخي في كأس آسيا. يطمح المنتخب الفلسطيني في التأهل لدور ربع النهائي للبطولة للمرة الأولى في تاريخه، وسيواجه تحديًا كبيرًا أمام قطر المستضيف الذي يتمتع بدعم الجماهير.