نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعب مصابا.. والد نجم منتخب مصر يفاجئ الجميع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع منتخب مصر منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية أمس الأحد بعد خسارته أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في الدور الستة عشر.

وخرج والد اللاعب محمد حمدي نجم المنتخب الوطني عن صمته وفاجئ جماهير كرة القدم المصرية بعد خروج الفراعنة من بطولة أمم إفريقيا.

ودخل اللاعب محمد حمدي بديلا في شوط المباراة الثاني مباراة مصر أمام الكونغو الديمقراطية بعد خروج اللاعب أحمد فتوح بسبب الإصابة التي تعرض في بداية الشوط.

وذكر والد نجم المنتخب الوطني في تصريحات تلفزيونية له عبر قناة أون تايم سبورت أن نجله شارك في مباراة الكونغو الديمقراطية أمس الأحد وهو يعاني من الإصابة.

وتابع: "جمعتني مكالمة هاتفية مع محمد حمدي قبل بداية المباراة بساعة ونصف، وأخبرني أنه يعاني من شد في العضلة ولن يشارك في المباراة، لكن هناك اتجاه للدفع به خلال الشوط الثاني، وهو ما حدث بالفعل".

