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أحمد جودة - القاهرة - شدد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، على صعوبة مواجهة أسود الأطلس غدًا أمام جنوب إفريقيا في دور الستة عشر من كأس أمم إفريقيا 2023.

الركراكي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"إذا أردت التأهل لربع النهائي عليك تجاوز خصمك المقبل فالمواجهة لن تكون سهلة".

الركراكي: مواجهة جنوب إفريقيا صعبة وهدفنا الفوز باللقب

وأضاف:"لا بد أن نتحلى بالتواضع وأعتقد أننا على طريق الصواب".

وتابع:"نحن نأتي لخوض هذه المنافسات بهدف الفوز والتتويج بها".

وأكمل:"مشوار سفيان بوفال مع المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا انتهى بسبب الإصابة التي تعرض لها".

