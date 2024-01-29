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أحمد جودة - القاهرة - شاهد هالحين تويتر HD دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة العراق والأردن يلا شوت في كأس آسيا

جولة آسيويه قوية بين متخبي Iraq Vs Jordan اليوم الإثنين، بث مباشر مباراة العراق والأردن في كأس آسيا،شاهد هالحين تويتر HD دون تقطيع (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة العراق والأردن يلا شوت دور الـ 16 في كأس آسيا، في لحظة مثيرة على أرض الملعب، يتواجه منتخب العراق والأردن في مباراة مصيرية ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس أمم آسيا 2023، هذه المواجهة تجمع بين فريقين طموحين يسعيان لتحقيق الانتصار والتأهل للمراحل المتقدمة.

تشهد المباراة تنافسًا قويًا بين منتخب العراق، الذي تألق في مراحل المجموعات، ومنتخب الأردن الذي يأمل في تحقيق إنجاز كبير في هذه البطولة. يعكس هذا اللقاء تقدم الكرة الآسيوية ويعد فرصة للفريقين لإظهار مهاراتهم والتألق أمام عيون العالم الرياضي. بين التكتيكات المحكمة والشغف الرياضي، يترقب المشجعون هذه اللحظة المميزة التي ستحدد المتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

شاهد هالحين تويتر HD دون تقطيع(0-0) .. بث مباشر مشاهدة مباراة العراق والأردن يلا شوت دور الـ 16 في كأس آسيا

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مباراة العراق والأردن في كأس آسيا 2023

يسعد منتخب العراقي الأول لمواجهة نظيره منتخب الأردن اليوم الإثنين الموافق 29 يناير 2024، في إطار دور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023 المقامة حاليا في دولة قطر.

يأتي هذا اللقاء بعد أداء متميز للعراق الذي احتل المركز الأول في مجموعته بتسع نقاط من الانتصارات على إندونيسيا واليابان وفيتنام، في مرحلة دور المجموعات من المسابقة.

من جهته، تأهل منتخب الأردن بصفته ثالثًا في مجموعته، إذ احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط، يعد هذا اللقاء فرصة للفريقين للتقدم في البطولة والوصول إلى المراحل المتقدمة.

متى موعد مباراة العراق والأردن في كأس آسيا؟

تقام المباراة اليوم الإثنين 29 يناير 2024، في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 2:30 بتوقيت السعودية والعراق والأردن، و3:30 بتوقيت أبو ظبي، 12:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تاريخ مواجهات العراق والأردن في كأس آسيا

التاريخ يقع في صف المنتخب العراقي الأول الذي حقق الفوز في 40 مباراة ضد منتخب الأردن، فيما حقق الأخير الفوز في 10 لقاءات فقط في مسيرته ضد منتخب العراق.

تشكيل مباراة العراق والأردن في كأس آسيا

تشكيل منتخب العراق:-

حراسة المرمى: احمد باسل.

خط الدفاع: ريبين سولاقا، زيد تحسين، ميرخاس دوسكي، الان محي الدين.

خط الوسط: اسامة رشيد، احمد علي، زيدان اقبال، بشار رسن.

خط الهجوم: منتظر ماجد، وعلي الحمادي.

تشكيل الأردن الرسمي ضد البحرين

من المتوقع أن يبدأ الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن، بالتشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: محمد أبو حشيش، عبد الله نصيب، سالم العجالين، فيراس شيلبايه، انس ياسين.

خط الوسط: عايد، يوسف أبو جلبوش، فادي عواض.

خط الهجوم: علي علوان، يزن النعيمات.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن كأس آسيا

من المقرر أن تذاع أحزاب مباراة العراق والأردن في كأس آسيا اليو، عبر قنوات beIN Sports وAlkass EXTRA وSSC Hd 1، التي ستنقل المواجهة لمحبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

قناة beIN ASIAN CUP 1

القمر: سهيل سات.

التردد: 10810.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

قناة beIN ASIAN CUP 1

القمر: نايل سات.

التردد: 12188.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

قناة SSC1 HD

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

بطاقة تعريف مباراة العراق والأردن في كأس آسيا

1. الأداء السابق:

- منتخب العراق يدخل المباراة بثقة بعد تصدره مجموعته بتسع نقاط، وهو في أفضل حالاته بفضل انتصاراته على إندونيسيا واليابان وفيتنام.

- من جهة أخرى، يأتي منتخب الأردن بعد أداء جيد في مجموعته، حيث حقق التأهل كثالث بأربع نقاط.

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2. التكتيك واللاعبون البارزون:

- يُتوقع أن يعتمد منتخب العراق على استمرار تنظيمه الدفاعي وقوة هجومه مع تألق لاعبين مثل [اسم لاعب] و[اسم لاعب].

- في حين يعتمد منتخب الأردن على تكتيكاته الهجومية وقدرة لاعبين مثل [اسم لاعب] على كسب المباريات.

3. التوقعات:

- يتوقع الكثيرون مباراة مثيرة ومتكافئة بين العراق والأردن، حيث يسعى كل فريق للتأهل وتحقيق النجاح في البطولة.

4. معلومات البث:

- ستنقل المباراة عبر قنوات beIN Sports وAlkass EXTRA وSSC Hd 1، مما يمنح المشجعين فرصة لمتابعة اللقاء عبر شاشاتهم.

5. توقيت المباراة:

- تقام المباراة اليوم الإثنين 29 يناير 2024، في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 2:30 بتوقيت السعودية والعراق والأردن.

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ضمن المباراة المثيرة لمباراة العراق والأردن في دور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023. تتجدد الإثارة والتحديات في هذه المواجهة المهمة، حيث يلتقي منتخب العراق، الذي أبهر الجماهير بأداءه المتميز، مع الأردن الذي يسعى لتحقيق المفاجأة وتخطي هذا الدور.

تمتلك المباراة أهمية خاصة للفريقين، حيث يسعى كل منهما إلى الفوز والتأهل لمراحل البطولة اللاحقة. ستكون هذه المواجهة فرصة لرؤية تبارز الأفكار التكتيكية وبراعة اللاعبين في محاولة لتحقيق الانتصار والمضي قدمًا نحو تحقيق الحلم القاري، يترقب عشاق كرة القدم هذا الصراع الرياضي بشغف، في انتظار لحظات الإثارة والتشويق على أرض الملعب.