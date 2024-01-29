نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنريكي يفأجئ الجميع بشأن توليه تدريب برشلونة خلفا لتشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على أنباء توليه تدريب فريق برشلونة.

ويرغب مسؤولي نادي برشلونة في إيجاد مدير فني مميز لتولي القيادة الفنية للفريق بعد إعلان المدرب تشافي هيرنانديز رحيله نهاية الموسم.

وعند سؤال المدرب الإسباني لويس إنريكي في تصريحات صحفية له لإذاعة مونت كارلو الفرنسية بشأن توليه تدريب نادي برشلونة قال:" ليس لدي ما أقوله بشأن هذا الأمر.. لا تعليق".

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يميلون بشكل كبير للعمل تحت قيادة المدرب لويس إنريكي لأن علاقتهم به جيدة حيث كان مدربهم في المنتخب الإسباني.

