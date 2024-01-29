انت الأن تتابع خبر علشان فيتوريا .. أول قرار لاتحاد الكرة بعد خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا 2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري، عن أول قرار عاجل تم اتخاذه بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار خلال الفترة الحالية.
وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم إفريقيا مساء أمس الأحد الموافق 28 يناير الجاري، بعد الهزيمة التي تعرض لها أمام الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1- 1.
أول قرار بعد خروج منتخب مصر
- وأوضح المصدر المسئول الذي رفض ذكر اسمه أن مجلس إدارة اتحاد الكرة سوف يقوم بعقد جلسة طارئة خلال الساعات القليلة القادمة من أجل حسم مصير البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، وذلك عقب خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.
- وأشار مصدر اتحاد الكرة، أنه لم يتم إصدار قرار نهائي حتي الآن سواء بإقالة فيتوريا بعد الإخفاق الإفريقي أو استمراره في منصبه، لاسيما وأن هناك أصوات داخل اتحاد الكرة تطالب برحيل المدير الفني البرتغالي وفسخ التعاقد معه.