انت الأن تتابع خبر موعد الهلال وإنتر ميامي.. قمة عالمية في موسم الرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي فريق الهلال السعودي لكرة القدم بضيفه إنتر ميامي الأمريكي، مساء اليوم الإثنين، على ملعب “المملكة أرينا” بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن مباريات موسم الرياض.

وتشهد المباراة مواجهة قوية بين اثنين من أبرز الأندية في العالم، حيث يضم الهلال بين صفوفه العديد من اللاعبين المميزين، وعلى رأسهم البرازيلي “ماتيوس بيريرا” والفرنسي “بافيتيمبي جوميز”، بينما يضم إنتر ميامي الأمريكي بين صفوفه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية “ليونيل ميسي“.

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز على إنتر ميامي، لمصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعتمد الهلال في المباراة على تشكيلة قوية تضم:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: حسام طالبي، خليفة الدوسري، سعود عبد الحميد، يانغ سوو.

خط الوسط: المالكي، ميشيل أوليفيرا، سافيتش، القحطاني.

خط الهجوم: ألكسندر سافيتش، عبد الله الحمدان.

بينما يعتمد إنتر ميامي في المباراة على تشكيلة تضم:

حراسة المرمى: كاليندز.

خط الدفاع: يدلين، أفليليس، ميلير، ألبا.

خط الوسط: بوسكيتش، جوميز، أرويو.

خط الهجوم: تايلور، سواريز، ميسي.

موعد مباراة إنتر ميامي ضد الهلال اليوم

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام العاشرة بتوقيت الإمارات، وتذاع على قناة “SSC 1” السعودية.

توقعات نتيجة مباراة اليوم