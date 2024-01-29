"Senegal vs. Côte d'Ivoire" بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار يلا شوت

منافسة إفريقية بين Senegal vs Ivory Coast اليوم، مشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، ستجمع قمة هامة في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 منتخب كوت ديفوار، وهو المضيف وحامل اللقب، مع فريق السنغال. سيقام اللقاء في ملعب شارليس كونان باني.

Senegal vs Côte d'Ivoire live

يتم إقامة قمة دور الستة عشر في ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو بين حامل اللقب، منتخب السنغال، الذي يواصل رحلته في البطولة دون تذوق طعم الهزيمة، ومنتخب كوت ديفوار، الذي تمكن من التأهل بعد سلسلة مباريات مثيرة، ويسعى للعودة بقوة أمام جماهيره.

رغم أداء كوت ديفوار المخيب للآمال في مرحلة المجموعات، حيث احتلوا المركز الثالث بفوز واحد فقط وهزيمتين، بما في ذلك الهزيمة الكبيرة أمام غينيا الاستوائية بنتيجة 4-0 في المباراة الأخيرة، فإنهم تمكنوا من التأهل إلى دور الـ 16 بفضل سقوط غانا أمام موزمبيق وتعادل زامبيا مع المغرب في المباريات الأخيرة.

من جانبها، تطمح فرقة المدرب أليو سيسيه في الحفاظ على لقبها، وعلى الرغم من صعوبة المهمة إلا أنها تعتمد على إمكانات الفريق وتألق لاعبين مثل ساديو ماني.

ومع ذلك، يجب على كوت ديفوار تخطي هذا العقب الصعب في السنغال، التي ستدعمها جماهيرها بشكل استثنائي لتعويض ما حدث في مرحلة المجموعات.

بالتوقيت.. متى موعد مباراة السنغال وكوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية 2023؟

ستقام بث مباشر مباراة السنغال وكوت ديفوار يلا شوت يوم الإثنين الموافق 29 يناير 2024 على ملعب شارليس كونان باني.

Senegal-vs-Côte-d'Ivoire-live

ستبدأ المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة ومنتصف الليل بتوقيت الإمارات وفي تمام التاسعة بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

بالتردد.. ما القنوات الناقلة لمباراة السنغال ضد كوت ديفوار في دور الـ16 كأس أمم إفريقيا 2023؟

يستعد عشاق كرة القدم اليوم لمتابعة مشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار بث مباشر يوتيوب في بطولة كأس أمم إفريقيا بين منتخب كوت ديفوار المستضيف ومنتخب السنغال حامل اللقب.

تقام هذه المباراة في دور الـ 16 من البطولة، ويتطلع منتخب السنغال لتحقيق الفوز ومواصلة مسيرته في البطولة بعد تتويجه في النسخة السابقة.

يجدر بالذكر أنه في حالة فوز السنغال اليوم، ستكون هذه المرة الأولى منذ عام 2019 التي يتم فيها تحقيق الفوز في أول أربع مباريات في نسخة واحدة من البطولة.

ستتم بث المباراة على قنوات بين سبورتس التي تعتبر الناقل الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023. وسيتم نقل مباراة السنغال وكوت ديفوار اليوم عبر التردد المذكور.

تردد القنوات:

تردد قنوات beIN Sports AFCON نايل سات تردد قنوات beIN Sports AFCON سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيف أشاهد مباراة السنغال وكوت ديفوار في أمم إفريقيا اليوم؟

ويمكنك مشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار بث مباشر تويتر في كأس أمم إفريقيا 2024 عبر الإنترنت من خلال وسيلة واحدة، وهي الاشتراك في تطبيق TOD.

تشكيلة مباراة السنغال وكوت ديفوار اليوم في إفريقيا

أولًا: تشكيل منتخب السنغال

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: دياتا - كوليبالي - نيكاتي - جاكوبس

خط الوسط: كامارا - ديالو - غييي

خط الهجوم: سار - ماني - ديالو

ثانيًا: تشكيل منتخب كوت ديفوار

حراسة المرمى: فوفانا

خط الدفاع: سينغو - بولي - نديكا - كونان

خط الوسط: سانغاري - كيسيه - فوفانا

خط الهجوم: دياكيتي - كوامي - بيبي

السنغال ضد كوت ديفوار.. تاريخ مواجهات المنتخبين

ستكون هذه المواجهة السادسة بين منتخبي كوت ديفوار والسنغال، حيث سبق لهما أن التقيا في خمس مباريات سواء كانت ودية أو رسمية.

تمكن منتخب "الأفيال" من الفوز في ثلاث مباريات، في حين تلقى الهزيمة في مباراتين، وانتهت المواجهة الأخيرة بتعادل بين المنتخبين.

وتعد المباراة الليلة هي المرة الثالثة التي يلتقيان فيها في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، حيث تقابلا في لقاء الميدالية البرونزية لنسخة عام 1965 وفي دور المجموعات لنسخة عام 1986. وتمكن منتخب "الأفيال" من الفوز في المواجهتين بنتيجة 0-1.

وقد سجل لاعبو منتخب كوت ديفوار ثمانية أهداف في مرمى السنغال، في حين استقبلوا خمسة أهداف.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، تعتبر هذه المواجهة الأولى بين حامل اللقب والمنظم في بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ نسخة عام 2002، حيث تغلب حامل اللقب آنذاك، المنتخب الكاميروني، على منتخب مالي، المنظم للبطولة، بنتيجة 3-0 قبل أن يحصد اللقب على حساب السنغال في ركلات الترجيح.